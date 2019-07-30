2019-07-30T17:39:06+03:00
Происшествия

«Он был адекватным, не пьяным»: новосибирец утонул во время фолк-фестиваля в Подмосковье

Погибшего парня удалось опознать по браслету
Анна ПАШАГИНА
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Тело парня выловили рыбаки ранним утром. Фото: "Подслушано. Серпухов без цензуры".Тело парня выловили рыбаки ранним утром. Фото: "Подслушано. Серпухов без цензуры".
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О трагедии, которая произошла на фолк-фестивале, сообщили в группе «Подслушано. Серпухов без цензуры».

— С 26 по 28 июля недалеко от Серпухова проходил фестиваль Folk summer fest в усадьбе «Отрада». Тело молодого человека обнаружили рыбаки недалеко от берега, — пишут администраторы группы.

Тело парня вытащили на берег рыбаки: его удалось опознать по браслету с фестиваля. Друзья погибшего уверяют, что в тот день он не принимал никакого алкоголя.

В пресс-службе МВД по Московской области подтвердили, что такое ЧП действительно произошло. Так же, корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что молодой человек был 1994 года рождения.

В социальных сетях очевидцы высказывают свои версии произошедшего:

— Мы видели этого парня перед трагедией,он был вполне адекватный, без признаков алкогольного опьянения. Просто они, как мы думаем, не рассчитали свои силы, зашли довольно на глубокое место, где сильное течение. Утонул он очень быстро, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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