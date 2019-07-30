День ВДВ 2019: где пройдет в Новосибирске, праздничная программа
День ВДВ 2019 - праздник, которые сибиряки отмечают с размахом. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, где пройдет в Новосибирске главное торжеств, и наша праздничная программа - для вас.
ИДЕМ НА НАБЕРЕЖНУЮ...
После того, как в 10.00 десантники возложат цветы к Монументу Славы, они отправятся на Михайловскую набережную. Именно там в 11.00 начнется главная праздничная программа.
На сцене будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы. Все желающие смогут ппоучаствовать в турнире по силовому многоборью, пройти мастер-класс по сборке и разборке автомата АК, укладке парашюта, изучить выставку техники и оружия. Сибиряки смогут попробовать блюда полевой кухни.
Для самых маленьких зрителей будут работать детские интерактивные площадки.
... ИЛИ В ПАРК
В парке культуры и отдыха «У моря Обского» день ВДВ отмечают не первый год. Праздничная программа начнется с 13.00
- В рамках праздничного концерта у новосибирцев будет возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Они расскажут о своих боях и поздравят десантников с их профессиональным праздником, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск Альбина Карпова, член Совета ветеранов микрорайона ОбьГЭС.
А в завершении праздника гости концерта хором споют песню «Синева» - неофициальный гимн десантника.
ИСТОЧНИК KP.RU