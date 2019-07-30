День ВДВ 2019: где пройдет в Новосибирске, праздничная программа

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-30T14:31:26+03:00

Десантники поучаствуют в конкурс и покажут свое мастерство на набережной. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Еще не решили, как отметить День ВДВ 2019? Наша праздничная программа - для вас

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День ВДВ 2019 - праздник, которые сибиряки отмечают с размахом. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, где пройдет в Новосибирске главное торжеств, и наша праздничная программа - для вас.

ИДЕМ НА НАБЕРЕЖНУЮ...

После того, как в 10.00 десантники возложат цветы к Монументу Славы, они отправятся на Михайловскую набережную. Именно там в 11.00 начнется главная праздничная программа.

На сцене будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы. Все желающие смогут ппоучаствовать в турнире по силовому многоборью, пройти мастер-класс по сборке и разборке автомата АК, укладке парашюта, изучить выставку техники и оружия. Сибиряки смогут попробовать блюда полевой кухни.

Для самых маленьких зрителей будут работать детские интерактивные площадки.

... ИЛИ В ПАРК

В парке культуры и отдыха «У моря Обского» день ВДВ отмечают не первый год. Праздничная программа начнется с 13.00

- В рамках праздничного концерта у новосибирцев будет возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Они расскажут о своих боях и поздравят десантников с их профессиональным праздником, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск Альбина Карпова, член Совета ветеранов микрорайона ОбьГЭС.

А в завершении праздника гости концерта хором споют песню «Синева» - неофициальный гимн десантника.

ИСТОЧНИК KP.RU