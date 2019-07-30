2019-07-30T17:41:59+03:00
Общество

А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа

К счастью, очевидцы вызвали спасателей и они помогли ребенку
Анна ПАШАГИНА
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Спасатели воспользовались лестницей, чтобы попасть в квартиру. Фото: кадр из видео из группы "Спасатели МАСС 16+"Спасатели воспользовались лестницей, чтобы попасть в квартиру. Фото: кадр из видео из группы "Спасатели МАСС 16+"
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Едва не закончилась трагедией история, которая произошла в Дзержинском районе. Началось все с того, что на 3 этаже одного из домов очевидцы увидели, как маленькая девочка плачет и подходит к краю открытого окна. На стуки в дверь квартиры никто не реагировал. Свидетели срочно вызвали спасателей.

— Когда группа прибыла на место, одни установили лестницу и полезли в открытое окно, чтобы спасти ребенка и попасть в квартиру. Другая часть группы отправилась на 3 этаж, — сообщается в группе.

В итоге оказалось, что дверь была не заперта. В квартире была маленькая девочка и ее отец, который спал в соседней комнате на матрасе.

В соцсетях комментаторы обсуждают эту историю:

— Кто-то отхватит от мамы!

— И как оставлять ребенка с такими родителями?

— Что мешает ставить окно на проветривание? - пишут они.

Ребенок у открытого окна..

ИСТОЧНИК KP.RU

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