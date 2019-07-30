А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа
Едва не закончилась трагедией история, которая произошла в Дзержинском районе. Началось все с того, что на 3 этаже одного из домов очевидцы увидели, как маленькая девочка плачет и подходит к краю открытого окна. На стуки в дверь квартиры никто не реагировал. Свидетели срочно вызвали спасателей.
— Когда группа прибыла на место, одни установили лестницу и полезли в открытое окно, чтобы спасти ребенка и попасть в квартиру. Другая часть группы отправилась на 3 этаж, — сообщается в группе.
В итоге оказалось, что дверь была не заперта. В квартире была маленькая девочка и ее отец, который спал в соседней комнате на матрасе.
В соцсетях комментаторы обсуждают эту историю:
— Кто-то отхватит от мамы!
— И как оставлять ребенка с такими родителями?
— Что мешает ставить окно на проветривание? - пишут они.
Ребенок у открытого окна..
ИСТОЧНИК KP.RU