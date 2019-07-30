Нужно 150 тысяч: новосибирские общественники собирают деньги на восстановление стелы с Николаем II

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-30T14:08:30+03:00

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Новосибирские общественники собирают деньги на восстановление разрушенной стелы Николая II. Культурный объект был установлен в мае этого года в «Императорском сквере» возле Дома офицеров. Однако долго радовать новосибирцев своей красотой стела не смогла: 11 июня ее сильно повредило упавшее дерево.

— Мы хотим восстановить эту стелу и продолжить благоустройство этого сквера, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Цыбизов, руководитель новосибирского регионального отделения Общества исторического просвещения «Двуглавый орел» — Ведь такие объекты очень важны для Новосибирска. Не только потому, что наш город почти 30 лет носил имя Государя Императора Николая II, но и потому, что этот сквер и это панно нужно, в первую очередь, самим новосибирцам. Когда мы оборудовали его — люди начали благодарить нас, радоваться тому, что теперь у них есть рядом такое прекрасное место для прогулки.

Объявление о сборе средств общественники разместили на портале «Planeta.ru». Они утверждают, что приблизительная сумма, необходимая для восстановления стелы — 150 тысяч рублей. Но на эти деньги члены Общества исторического просвещения «Двуглавый орел» планируют не только отремонтировать стелу, но и продолжить заниматься благоустройством сквера.

— Мы уже связались с художниками, которые расписывали это панно, они, конечно, оказались очень расстроены случившемся, — пояснил Евгений Цыбизов — Но все равно согласились нам помочь с восстановлением данного объекта. Но начала нам нужно будет закупить все необходимые строительные материалы и оплатить услуги рабочих. Если у нас останется финансовая возможность — мы постараемся также помочь скверу.

Активисты намерены высадить в сквере больше деревьев, установить скамейки и клумбы с цветами, купол с двуглавым орлом на колонну, оборудовать ограждение и освещение в парке, а также создать приложения дополненной реальности для малых архитектурных форм сквера. Подобная опция уже присутствовала на самой разрушенной стеле: наведя на нее свой смартфон можно было посмотреть целый фильм об истории города и роли Николая II в его создании.

— Мы постараемся оборудовать место возле новой стелы максимально безопасно, чтобы подобный инцидент не повторился, — говорят общественники. — Мы будем рады любой помощи, которую смогут оказать нам новосибирцы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723051" frameborder="0"></iframe> Новосибирские общественники собирают деньги на восстановление разрушенной стеллы Николая II.

ИСТОЧНИК KP.RU