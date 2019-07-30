2019-07-30T11:54:00+03:00
Общество

«Клещ по нему просто прополз»: школьник впал в кому после прогулки

За жизнь 17-летнего Сунатулло Забирова борются врачи
Татьяна СОЛОВОВА
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Сунатулло сейчас в реанимации. Фото: vk.com/school155ruСунатулло сейчас в реанимации. Фото: vk.com/school155ru
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Беда пришла в семью Забировых в начале июля: их старший сын - 17-летний Сунатулло - впал в кому. Диагноз врачей был неутешительный - клещевой энцефалит.

- Да брат просто гулял в районе Ключ-Камышенского плато, - говорит восьмиклассница Мехрангез, младшая сестра парня. - Этот клещ его даже не укусил: просто прополз по брату. Видимо, этого хватило...

2 июля парню стало плохо: к счастью, в тот момент дома были родные, они и вызвали «Скорую». Сейчас за жизнь Сунатулло борются врачи. Но не все так просто: на лечение школьника нужна немалая сумма.

Родные парня уверяют: клещ по школьнику просто прополз. Фото: vk.com/school155ru

Родные парня уверяют: клещ по школьнику просто прополз. Фото: vk.com/school155ru

- Сунатулло требуются дорогостоящие лекарства из Германии. А нахождение в палате в течение суток стоит 9,5 тысяч рублей. Только за 24 дня с момента, как старшеклассник попал в реанимацию, накопилась задолженность 228 тысяч рублей, - говорят в школе №155, где учится Сунатулло.

Таких денег в семье Закировых нет: помимо сына, они воспитывают трех дочек, и все средства уходят на детей.

Если вы готовы помочь, то связать с семьей можно по тел. 8-999-468-86-87 (Мехрангез Забирова, сестра). Либо перевести деньги на карту Сбербанка: номер 4817760146890136 (Халима Амиралиевна Забирова, мама).

ИСТОЧНИК KP.RU

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