Причины смерти очень запутаны: пропавшего около села Завьялово новосибирца нашли погибшим

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-30T09:24:53+03:00

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Пропавший 25 июля в Новосибирске мужчина был найден погибшим волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Напомним, что последний раз его видели на берегу недалеко от Караканского бора, со стороны села Завьялово. Там же, уже 27 июля, волонтеры обнаружили его автомобиль, в котором находились деньги, документы и телефон.

— Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и семье, — сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Знакомая пропавшего мужчины сообщила на своей странице в фейсбук, что точные причины смерти выяснить пока не удалось.

— Там пока все очень запутано, — пишет женщина. — В любом случае, это очень большая утрата для всех нас. Он был нашим добрым товарищем, даже пока не представляю, что на его место на работе придет другой человек, который по определению не сможет быть лучше него.

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О том, где находится пропавший ничего не известно уже более четырех дней(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU