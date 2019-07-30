2019-07-30T09:24:53+03:00
Общество

Причины смерти очень запутаны: пропавшего около села Завьялово новосибирца нашли погибшим

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Пропавшего недалеко от села Завьялово мужчину нашли погибшим. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"Пропавшего недалеко от села Завьялово мужчину нашли погибшим. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
Изменить размер текста:

Пропавший 25 июля в Новосибирске мужчина был найден погибшим волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Напомним, что последний раз его видели на берегу недалеко от Караканского бора, со стороны села Завьялово. Там же, уже 27 июля, волонтеры обнаружили его автомобиль, в котором находились деньги, документы и телефон.

— Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и семье, — сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Знакомая пропавшего мужчины сообщила на своей странице в фейсбук, что точные причины смерти выяснить пока не удалось.

— Там пока все очень запутано, — пишет женщина. — В любом случае, это очень большая утрата для всех нас. Он был нашим добрым товарищем, даже пока не представляю, что на его место на работе придет другой человек, который по определению не сможет быть лучше него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропал на берегу: в Новосибирске ищут мужчину с родинкой над губой

О том, где находится пропавший ничего не известно уже более четырех дней(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нежнятинка какая»: видео с белочкой Соней, разнежившейся на ручках, позабавило соцсети
«Дорогу домой она не найдет»: в Новосибирске пропала женщина в мужских туфлях
«Отец погиб, трое детей выжили»: стали известны подробности страшной аварии в Искитимском районе
«Так начинается завтрак»: сибирячка нашла в купленном йогурте червяка
«Это будет легендарно»: фанаты ХК «Сибирь» собирают деньги на сюрприз для хоккеиста Владимира Тарасенко
Сильно скучал: сибиряк сделал тату со своим любимым псом
Авиашоу в Мочище 2019: парашютист снял эпичное видео на высоте 3 километра
Им не страшно: подростки поплыли на шлюпках по Обскому морю
По песку без лифчика: сибирячка устроила танцы в мексиканской пустыне
Сломался мотор: в Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере
Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину
Их бросили люди: сибирячка спасает лис из закрывшегося контактного зоопарка
Тепло, но мокро: в Новосибирск идет жара с грозами