«Нежнятинка какая»: видео с белочкой Соней, разнежившейся на ручках, позабавило соцсети
Белочка Соня – настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: на страницу, которая ведет ее хозяйка Елена Ермакова, уже 9,5 тысяч подписчиков. Сибирячка частенько радует подписчиков роликами со своей любимицей, и в последнем видео показала, как Соне нравится быть на ручках. В кадре видно, что Елена ее гладит, а белочка и не думает вырываться.
- Немного нежнятинки в ленту, - написала Елена в своем посте.
Пользователям соцсетям ролик с их разнежившейся любимицей пришелся по душе:
- До чего же чудесная Сонюшка. Всегда вызывает улыбку и дарит море позитива!
- Удивительная девочка, сидит себе спокойненько на ручках у мамы и удовольствие получает.
- Доброе утро малышка, - обращаются пользователи соцсетей к рыжей любимице.
Напомним, Соня появилась у Елены три года назад. Одногрупница сибирячки выложила в «Инстаграме» пост, что нашла бельчонка. Елена согласилась забрать Соню к себе, и с тех пор белка живет в однушке в Академгородке.
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Ручная белочка Соня очень любит, когда ее гладят.
ИСТОЧНИК KP.RU