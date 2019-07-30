«Нежнятинка какая»: видео с белочкой Соней, разнежившейся на ручках, позабавило соцсети

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-30T08:54:42+03:00

Оказывается, пушистый зверек очень любит, когда ее гладят

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Белочка Соня – настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: на страницу, которая ведет ее хозяйка Елена Ермакова, уже 9,5 тысяч подписчиков. Сибирячка частенько радует подписчиков роликами со своей любимицей, и в последнем видео показала, как Соне нравится быть на ручках. В кадре видно, что Елена ее гладит, а белочка и не думает вырываться.

- Немного нежнятинки в ленту, - написала Елена в своем посте.

Пользователям соцсетям ролик с их разнежившейся любимицей пришелся по душе:

- До чего же чудесная Сонюшка. Всегда вызывает улыбку и дарит море позитива!

- Удивительная девочка, сидит себе спокойненько на ручках у мамы и удовольствие получает.

- Доброе утро малышка, - обращаются пользователи соцсетей к рыжей любимице.

Напомним, Соня появилась у Елены три года назад. Одногрупница сибирячки выложила в «Инстаграме» пост, что нашла бельчонка. Елена согласилась забрать Соню к себе, и с тех пор белка живет в однушке в Академгородке.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723008" frameborder="0"></iframe> Ручная белочка Соня очень любит, когда ее гладят.

ИСТОЧНИК KP.RU