2019-07-30T08:54:42+03:00
Общество

«Нежнятинка какая»: видео с белочкой Соней, разнежившейся на ручках, позабавило соцсети

Оказывается, пушистый зверек очень любит, когда ее гладят
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Соня стала любимицей соцсетей. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/Соня стала любимицей соцсетей. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/
Изменить размер текста:

Белочка Соня – настоящая рыжая звезда «Инстаграма»: на страницу, которая ведет ее хозяйка Елена Ермакова, уже 9,5 тысяч подписчиков. Сибирячка частенько радует подписчиков роликами со своей любимицей, и в последнем видео показала, как Соне нравится быть на ручках. В кадре видно, что Елена ее гладит, а белочка и не думает вырываться.

- Немного нежнятинки в ленту, - написала Елена в своем посте.

Пользователям соцсетям ролик с их разнежившейся любимицей пришелся по душе:

- До чего же чудесная Сонюшка. Всегда вызывает улыбку и дарит море позитива!

- Удивительная девочка, сидит себе спокойненько на ручках у мамы и удовольствие получает.

- Доброе утро малышка, - обращаются пользователи соцсетей к рыжей любимице.

Напомним, Соня появилась у Елены три года назад. Одногрупница сибирячки выложила в «Инстаграме» пост, что нашла бельчонка. Елена согласилась забрать Соню к себе, и с тех пор белка живет в однушке в Академгородке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Соня Шишкина»: ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом

Соня очень быстро расправилась со своим лакомством, оставив от шишки только основание (подробнее)

«Ловко у нее получается»: белочка Соня показала, как лихо расщелкивает орешки

Видео с рыжей звездой «Инстаграма» позабавило пользователей соцсетей (подробнее)

Ручная белочка Соня очень любит, когда ее гладят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причины смерти очень запутаны: пропавшего около села Завьялово новосибирца нашли погибшим
«Дорогу домой она не найдет»: в Новосибирске пропала женщина в мужских туфлях
«Отец погиб, трое детей выжили»: стали известны подробности страшной аварии в Искитимском районе
«Так начинается завтрак»: сибирячка нашла в купленном йогурте червяка
«Это будет легендарно»: фанаты ХК «Сибирь» собирают деньги на сюрприз для хоккеиста Владимира Тарасенко
Сильно скучал: сибиряк сделал тату со своим любимым псом
Авиашоу в Мочище 2019: парашютист снял эпичное видео на высоте 3 километра
Им не страшно: подростки поплыли на шлюпках по Обскому морю
По песку без лифчика: сибирячка устроила танцы в мексиканской пустыне
Сломался мотор: в Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере
Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину
Их бросили люди: сибирячка спасает лис из закрывшегося контактного зоопарка
Тепло, но мокро: в Новосибирск идет жара с грозами