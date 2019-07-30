«Дорогу домой она не найдет»: в Новосибирске пропала женщина в мужских туфлях

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-30T07:25:40+03:00

Поисковики предупреждают: сибирячка может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи

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Уже четвертые сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую сибирячку - 36-летнюю Ирину Шарову. Женщина пропала на Западном жилмассиве в Ленинском районе.

- Ирина была в магазине, а потом вышла из него и пропала, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Она может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Дорогу домой самостоятельно она не найдет.

Приметы пропавшей сибирячки такие: карие глаза, рост 160 сантиметров, черные коороткие волосы.

- Одета она была в розовую кофту, черное спортивное трико, коричневые мужские туфли, - продолжают поисковики. - Скорее всего, у нее взъерошены волосы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины или видел ее, просят связаться с полицией по тел. 02 либо с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU