«Дорогу домой она не найдет»: в Новосибирске пропала женщина в мужских туфлях
Уже четвертые сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую сибирячку - 36-летнюю Ирину Шарову. Женщина пропала на Западном жилмассиве в Ленинском районе.
- Ирина была в магазине, а потом вышла из него и пропала, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Она может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Дорогу домой самостоятельно она не найдет.
Приметы пропавшей сибирячки такие: карие глаза, рост 160 сантиметров, черные коороткие волосы.
- Одета она была в розовую кофту, черное спортивное трико, коричневые мужские туфли, - продолжают поисковики. - Скорее всего, у нее взъерошены волосы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины или видел ее, просят связаться с полицией по тел. 02 либо с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU