«Отец погиб, трое детей выжили»: стали известны подробности страшной аварии в Искитимском районе

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-30T06:02:47+03:00

В ДТП пострадал еще один человек – родственник погибшего водителя

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Авария, в которой погиб водитель иномарки, произошла вечером в понедельник, 29 июля, в селе Завьялово Искитимского района.

- В 19.20 33-летний водитель «Хонды» ехал с тремя своими детьми и 35-летним родственником по улице Лесной, - рассказали в ГИБДД по Новосибирской области. – Он не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

Удар был настолько сильным, что водитель погиб на месте аварии. Два его сына (одному исполнился год, второму – два) и пятилетняя дочка получили сотресение мозга. Четвертый выживший пассажир повредил руку: кроме того, врачи тоже диагностировали у него сотрясение мозга.

Как стало известно КП-Новосибирск, погибший водитель был лишен прав. Почему он сел за руль в злополучный вечер и что стало причиной аварии, выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU