«Так начинается завтрак»: сибирячка нашла в купленном йогурте червяка

СЕГОДНЯ 05:16 2019-07-30T05:16:56+03:00

Приобрела его девушка в одном из магазинов

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Этот завтрак сибирячка точно запомнит надолго! Девушка купила йогурт, хотела им перекусить. Открыла, стала кушать, а потом увидела червяка. Он выполз прямо на край упаковки, так что всякий аппетит у сибирячки пропал.

Девушка выложила фото йогурта с «живой» начинкой в группу «Ревизорро Новосибирск» и написала.

- Так начинается мой завтрак.

Комментаторы сейчас обсуждают снимок и зачастую юморят:

- Это живые бактерии. Дополнительный белок, кушайте.

- Видимо, реально с фруктами! Тимон и Пумба позавидовали бы!

- Пусть подрастёт и на рыбалку.

- Вот честно: фигней какой то завтракаете, а потом червяки у них.

- Милашка какой! Такие еще в яблоках водятся и в малине!

- А что, с мясом!

- Нормальную еду разучились готовить.

- Вот интересно, как они остались живы без поступления кислорода, - пишут сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU