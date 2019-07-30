«Так начинается завтрак»: сибирячка нашла в купленном йогурте червяка
Этот завтрак сибирячка точно запомнит надолго! Девушка купила йогурт, хотела им перекусить. Открыла, стала кушать, а потом увидела червяка. Он выполз прямо на край упаковки, так что всякий аппетит у сибирячки пропал.
Девушка выложила фото йогурта с «живой» начинкой в группу «Ревизорро Новосибирск» и написала.
- Так начинается мой завтрак.
Комментаторы сейчас обсуждают снимок и зачастую юморят:
- Это живые бактерии. Дополнительный белок, кушайте.
- Видимо, реально с фруктами! Тимон и Пумба позавидовали бы!
- Пусть подрастёт и на рыбалку.
- Вот честно: фигней какой то завтракаете, а потом червяки у них.
- Милашка какой! Такие еще в яблоках водятся и в малине!
- А что, с мясом!
- Нормальную еду разучились готовить.
- Вот интересно, как они остались живы без поступления кислорода, - пишут сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU