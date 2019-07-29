Авиашоу в Мочище 2019: парашютист снял эпичное видео на высоте 3 километра
На авиашоу в Мочище 2019 пять парашютистов собрались в кольцо в свободном падении, которое длилось 45 секунд. Оно происходило на высоте 2 500 метров, и зрителям снизу были видны только крошечные точки. А парашютист Дмитрий Колосов поделился с КП-Новосибирск невероятным видео, которое снял во время полета на шоу, и рассказал о своем прыжке.
— Группа прыгала с самолета на высоте 3 000 метров. В свободном падении, на скорости 200 км/ч, парашютисты собрались вместе и взялись за руки, - объяснил Дмитрий. — Буквально за несколько секунд мы собрали эту фигуру, передали привет вниз, покрутились вокруг оси и сделали эффектную разбежку в разные стороны. Открывались (раскрывали парашюты — прим. ред.) на безопасной высоте — это примерно 1 200 — 1 500 метров.
В программе авиашоу участвовали парашютисты из Новосибирска, Томска и Барнаула. 19 человек прыгали с флагами, в том числе с российским, новосибирским, аэродрома Мочище и портретом летчика Александра Покрышкина.
Дмитрий Колосов и его товарищи сделали на шоу сложный трюк.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Кстати, Дмитрий выступает на авиашоу в Мочище с 2012 года. Он отметил, что с каждым годом зрителей на авиашоу в Мочище становится все больше, а качество организации — выше.
— Сверху видно, что людей стало больше по количеству, плотность машин, припаркованных рядом с аэродромом, тоже больше, — рассказал Дмитрий КП-Новосибирск. — Когда парашют раскрылся, мы можем услышать, что нам снизу кричат. На высоте 1 000 метров уже хорошая слышимость. По технике безопасности, мы не можем махать руками и как-то реагировать, но прекрасно слышим, что нам кричат. Из года в год делаем одну и ту же программу. Это шоу — и мы работаем на зрителя. После приземления подходим к ним, благодарим, поздравляем с праздником. Ведь этот праздник, прежде всего, для них.
СПРАВКА «КП»
Дмитрий Колосов — трижды рекордсмен Сибири, Урала и Дальнего Востока по групповой акробатике в классе «большие формации» (парашютисты, выстраивающие разные фигуры в воздухе — прим. ред.) 30-50-70-200 человек единовременно. За спиной у Дмитрия более тысячи прыжков с парашютом.
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Парашютист снял невероятное видео во время прыжка на авиашоу в Мочище 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU