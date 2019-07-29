2019-07-29T20:16:07+03:00
Общество

Авиашоу в Мочище 2019: парашютист снял эпичное видео на высоте 3 километра

Во время авиашоу в Мочище 2019 сибиряк и его товарищи 45 секунд находились в свободном падении
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
В свободном падении парашютисты были 45 секунд. Фото: Дмитрий Колосов.В свободном падении парашютисты были 45 секунд. Фото: Дмитрий Колосов.
Изменить размер текста:

На авиашоу в Мочище 2019 пять парашютистов собрались в кольцо в свободном падении, которое длилось 45 секунд. Оно происходило на высоте 2 500 метров, и зрителям снизу были видны только крошечные точки. А парашютист Дмитрий Колосов поделился с КП-Новосибирск невероятным видео, которое снял во время полета на шоу, и рассказал о своем прыжке.

— Группа прыгала с самолета на высоте 3 000 метров. В свободном падении, на скорости 200 км/ч, парашютисты собрались вместе и взялись за руки, - объяснил Дмитрий. — Буквально за несколько секунд мы собрали эту фигуру, передали привет вниз, покрутились вокруг оси и сделали эффектную разбежку в разные стороны. Открывались (раскрывали парашюты — прим. ред.) на безопасной высоте — это примерно 1 200 — 1 500 метров.

В программе авиашоу участвовали парашютисты из Новосибирска, Томска и Барнаула. 19 человек прыгали с флагами, в том числе с российским, новосибирским, аэродрома Мочище и портретом летчика Александра Покрышкина.

Дмитрий Колосов и его товарищи сделали на шоу сложный трюк. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дмитрий Колосов и его товарищи сделали на шоу сложный трюк.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, Дмитрий выступает на авиашоу в Мочище с 2012 года. Он отметил, что с каждым годом зрителей на авиашоу в Мочище становится все больше, а качество организации — выше.

— Сверху видно, что людей стало больше по количеству, плотность машин, припаркованных рядом с аэродромом, тоже больше, — рассказал Дмитрий КП-Новосибирск. — Когда парашют раскрылся, мы можем услышать, что нам снизу кричат. На высоте 1 000 метров уже хорошая слышимость. По технике безопасности, мы не можем махать руками и как-то реагировать, но прекрасно слышим, что нам кричат. Из года в год делаем одну и ту же программу. Это шоу — и мы работаем на зрителя. После приземления подходим к ним, благодарим, поздравляем с праздником. Ведь этот праздник, прежде всего, для них.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Колосов — трижды рекордсмен Сибири, Урала и Дальнего Востока по групповой акробатике в классе «большие формации» (парашютисты, выстраивающие разные фигуры в воздухе — прим. ред.) 30-50-70-200 человек единовременно. За спиной у Дмитрия более тысячи прыжков с парашютом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиашоу в Мочище 2019: лучшие фото и видео

Авиашоу в Мочище 2019 – одно из самых ярких событии лета. Наши журналисты весь день работали для вас и подготовили «улетный» фоторепортаж. Лучшие фото и видео, самые яркие моменты – все это вы найдете в нашем материале (подробности).

Парашютист снял невероятное видео во время прыжка на авиашоу в Мочище 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Им не страшно: подростки поплыли на шлюпках по Обскому морю
По песку без лифчика: сибирячка устроила танцы в мексиканской пустыне
Сломался мотор: в Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере
Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину
Их бросили люди: сибирячка спасает лис из закрывшегося контактного зоопарка
Тепло, но мокро: в Новосибирск идет жара с грозами
«Личинка Лунтика»: сибиряки выловили в Оби странное существо
В Новосибирской области улучшат качество питьевой воды
«Бояться не надо!»: новосибирцев атаковали летучие мыши
Покупатель оказался похитителем
Нефритовый король: контрабандист из Китая умер в Новосибирске
А люди без воды: в Бердске коммунальщики не могут починить трубы из-за припаркованного «Лексуса»
Пропал на берегу: в Новосибирске ищут мужчину с родинкой над губой
Песикам на счастье: молодожены отдали в приют деньги, которые им подарили на свадьбу
«Разве они это заслужили?»: сибиряк, чьи знаменитые лабрадоры едят из помойки, возмутил соцсети
Две иномарки столкнулись возле Центрального парка: пассажирок увезли на «Скорой»
Киса, не грусти! Прохожие нашли на улице переноску с кошкой с печальным взглядом
«Лучше бы раздали»: в Новосибирске нашли огромную свалку из арбузов
Прозрачные, словно инопланетяне: новосибирец снял личинок комаров, похожих на змею
Погода на день в Новосибирске: 29 июля будет 29-градусная жара
Камнепад в Приангарье вызвал задержку поездов в Новосибирск
Страшно красиво: сибиряк снял завораживающее видео Новосибирска в дыму
«На вид — пушистик, а на деле — колючка»: в новосибирском зоопарке впервые появился «взъерошенный» дикобраз
«Не испугались, нам было интересно»: школьники наткнулись на черную змею под Новосибирском
«Сказал ему убрать пистолет»: посетитель бара устроил стрельбу из-за замечания
«А вы с евроремонтом хотели?»: в Новосибирске женщина-инвалид вместо квартиры получила развалины