2019-07-29T18:23:46+03:00
Общество

Им не страшно: подростки поплыли на шлюпках по Обскому морю

В Новосибирской области проходит второй этап агитпохода «Курсом Победы»
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Подростки пробудут в походе неделю. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Подростки пробудут в походе неделю. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Отправиться летом в путешествие по Обскому морю - о таком приключении подростки могут только мечтать! И Центр патриотического воспитания Новосибирской области предоставил воспитанникам патриотических клубов такую возможность: в области стартовал второй шлюпочного агитпохода «Курсом Победы».

- Шлюпочный поход посвящен 75-летию освобождения страны от фашисткой оккупации, - рассказала Ольга Липатников, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Во время самого путешествия в тех селах, где они останавливаются, подростки будут помогать в восстановлении памятников.

Но это еще не все: курсанты встретятся с ветеранами, участниками локальных войн и военных конфликтов, а еще - побывают на занятиях по безопасности на воде и оказанию первой помощи.

Продлится сам поход неделю, и совсем скоро новосибирские курсанты вернутся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По песку без лифчика: сибирячка устроила танцы в мексиканской пустыне
Сломался мотор: в Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере
Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину
Их бросили люди: сибирячка спасает лис из закрывшегося контактного зоопарка
Тепло, но мокро: в Новосибирск идет жара с грозами
«Личинка Лунтика»: сибиряки выловили в Оби странное существо
В Новосибирской области улучшат качество питьевой воды
«Бояться не надо!»: новосибирцев атаковали летучие мыши
Покупатель оказался похитителем
Нефритовый король: контрабандист из Китая умер в Новосибирске
А люди без воды: в Бердске коммунальщики не могут починить трубы из-за припаркованного «Лексуса»
Пропал на берегу: в Новосибирске ищут мужчину с родинкой над губой
Песикам на счастье: молодожены отдали в приют деньги, которые им подарили на свадьбу
«Разве они это заслужили?»: сибиряк, чьи знаменитые лабрадоры едят из помойки, возмутил соцсети
Две иномарки столкнулись возле Центрального парка: пассажирок увезли на «Скорой»
Киса, не грусти! Прохожие нашли на улице переноску с кошкой с печальным взглядом
«Лучше бы раздали»: в Новосибирске нашли огромную свалку из арбузов
Прозрачные, словно инопланетяне: новосибирец снял личинок комаров, похожих на змею
Погода на день в Новосибирске: 29 июля будет 29-градусная жара
Камнепад в Приангарье вызвал задержку поездов в Новосибирск
Страшно красиво: сибиряк снял завораживающее видео Новосибирска в дыму
«На вид — пушистик, а на деле — колючка»: в новосибирском зоопарке впервые появился «взъерошенный» дикобраз
«Не испугались, нам было интересно»: школьники наткнулись на черную змею под Новосибирском
«Сказал ему убрать пистолет»: посетитель бара устроил стрельбу из-за замечания
«А вы с евроремонтом хотели?»: в Новосибирске женщина-инвалид вместо квартиры получила развалины