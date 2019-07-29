Им не страшно: подростки поплыли на шлюпках по Обскому морю

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-29T18:23:46+03:00

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Отправиться летом в путешествие по Обскому морю - о таком приключении подростки могут только мечтать! И Центр патриотического воспитания Новосибирской области предоставил воспитанникам патриотических клубов такую возможность: в области стартовал второй шлюпочного агитпохода «Курсом Победы».

- Шлюпочный поход посвящен 75-летию освобождения страны от фашисткой оккупации, - рассказала Ольга Липатников, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Во время самого путешествия в тех селах, где они останавливаются, подростки будут помогать в восстановлении памятников.

Но это еще не все: курсанты встретятся с ветеранами, участниками локальных войн и военных конфликтов, а еще - побывают на занятиях по безопасности на воде и оказанию первой помощи.

Продлится сам поход неделю, и совсем скоро новосибирские курсанты вернутся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU