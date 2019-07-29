2019-07-29T16:20:18+03:00
Общество

Тепло, но мокро: в Новосибирск идет жара с грозами

Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса
Татьяна СОЛОВОВА
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В Новосибирске будет жарко, но дождливоВ Новосибирске будет жарко, но дождливоФото: Андрей КОПАЛОВ
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Сибиряки могут порадоваться: смог наконец-то ушел из города, и в Новосибирск вернулась по-настоящему летняя погода.

- Причина тому – теплый циклон, который пришел к нам с Казахстана, - рассказали в новосибирском гидрометцентре. - Днем вплоть до субботы, 2 августа, будет плюс 26 – плюс 31 градусов.

Правда, настроение новосибирцам немного подпортят дожди и грозы: 30 и 31 июля ожидаются дожди и грозы. Правда, они будут кратковременными, так что просто не забывайте взять собой зонтик на работу.

1 августа метеорологи обещают солнечный день, а вот 2 августа в город снова вернутся дожди. И такая погода простоит до конца выходных. А вот с понедельника новосибирцев вновь ждет безоблачное небо: по данным «Яндекса», воздух прогреется до плюс 25 - плюс 26 градусов и никаких дождей не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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