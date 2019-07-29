«Бояться не надо!»: новосибирцев атаковали летучие мыши

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-29T14:39:43+03:00

Они залетают на балконы, чердаки и даже в квартиры жителей города

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Новосибирцы стали жаловаться на нашествие летучих мышей. Животные залетают на чердаки дач, балконы и даже в квартиры жителей города. Некоторых неожиданные гости пугают так сильно, что они вызывают спасателей.

— Недавно в поселке Каинская заимка в Новосибирской области залетела летучая мышь, — сообщили в службе спасения по Новосибирской области. — Хозяйка позвонила в спецслужбу, но после осмотра квартиры специалистам не удалось найти животное.

В центре реабилитации диких животных рассказали, что это явление абсолютно типично для летучих мышей, и никак не связано с лесными пожарами в Красноярском крае, как думают многие.

— Просто, как и все животные, наиболее активные летом из-за обилия корма, летучие мыши иногда попадают вот в такие вот беды, — пояснили волонтеры центра. — Еще очень часто «потерявшиеся» детеныши летучих мышей находятся людьми случайно.

По словам сотрудников Центра реабилитации диких животных, если вы увидели у себя на балконе или чердаке летучую мышь, то не стоит пытаться прогнать ее или попробовать взять в руки. Скорее всего, через некоторое время, вечером мышь сама покинет ваш дом, если вы оставите для нее открытое окно.

— Летучие мыши не агрессивны и не опасны для людей, — пояснили в центре. — Они просто нашли уютное по их меркам местечко, чтобы отдохнуть после ночной охоты.

А если ваш дом мыши решили выбрать в качестве временного жилья и устроили там гнездо, то, как утверждают новосибирские волонтеры, вы настоящие счастливчики! Ведь кроме периодических шорохов, никаких неудобств вам эти животные не создадут. Зато, они избавят вас от таких насекомых как, например, комары и мошки. А как только детеныши немного подрастут — семейство мышей покинет вашу квартиру.

Другое дело, если нежданные гости залетели прямо к вам в квартиру. Тогда нужно держать ее в поле зрения, надеть плотные перчатки или взять какую-либо ткань и осторожно обхватить летучую мышь и выпустить ее потом в сумерках.

— Летучие мыши не несут в себе никакой угрозы, и нет никаких причин жестоко относиться к ним, — объяснили волонтеры. — Нужно уважительно относиться к нашим соседям на этой земле.

ИСТОЧНИК KP.RU