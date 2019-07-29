2019-07-29T11:35:04+03:00
Происшествия

Покупатель оказался похитителем

В Барнауле Алтайского края предотвращена попытка хищения партии стройматериалов со склада ООО «Сатурн». Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» рассказали о том, как это было
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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Днем 24 июля в строительный магазин, расположенный на проспекте Калинина в Барнауле, пришел мужчина. За наличные он приобрел мешок цемента и мешок ровнителя для пола, получил пропуск на территорию склада и отгрузочные документы на товар. Однако сразу на склад за стройматериалами не пошел, а уехал на легковой машине в неизвестном направлении.

Вечером того же дня мужчина приехал к складу магазина уже с водителем на грузовом автомобиле марки Xin. Пропуск для проезда на территорию предъявил охраннику Агентства безопасности «Гвардия», а пакет документов на отгрузку материалов передал водителю, договорился встретиться с ним уже после получения стройматериалов и ушел.

На складе у водителя приняли бумаги и начали отгружать мешки. Согласно документам отгрузке подлежали 60 мешков цемента и 56 мешков ровнителя для пола весом 50 килограммов каждый на общую сумму 32 580 рублей.

Когда половина стройматериалов была уже загружена, у кладовщика возникло подозрение, что что-то не так, ведь указанное в талоне количество мешков не соответствовало остаткам на складе. Кладовщик передал документы своему руководителю, и погрузку приостановили. Изучив товаротранспортную накладную и отгрузочный талон, сотрудники магазина обнаружили, что тот оказался поддельным: количество мешков было изменено, а печать выполнена на принтере. Начальник службы охраны АБ «Гвардия» Александр Фадеев получил указание не выпускать машину с территории. Он же вызвал на место происшествия сотрудников полиции.

Водитель пояснил, что был нанят для перевоза стройматериалов незнакомым мужчиной. Он же передал ему документы, оказавшиеся поддельными.

Благодаря бдительности сотрудников ООО «Сатурн» и Агентства безопасности «Гвардия» попытка кражи была предотвращена.

В следственном отделе Октябрьского района Барнаула по факту хищения возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» внимательно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и получили снимки предполагаемого преступника. Теперь его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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