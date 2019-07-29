Их бросили люди: сибирячка спасает лис из закрывшегося контактного зоопарка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-29T16:13:00+03:00

Сейчас дома у Елены Шелест живут четыре лисы

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Елена Шелест — новосибирский флорист и волонтер. А с недавнего времени — еще и хозяйка 4 лис. Двух их них она буквально спасла от голодной смерти.

— Когда начали закрывать контактные зоопарки, администрация одного из них обратилась ко мне, и я забрала Феликса с Машей, — рассказала Елена.

У каждого лиса свой характер. Например, Макс очень любит привлекать к себе внимание, а Феликс спокойный и выдержанный интеллигент. К каждому из своих питомцев Елена смогла найти подход.

— Лиса очень ориентирована на людей. В ней нет преданности, как у собаки, но она любит хозяина еще сильнее. У лисы нет агрессии. Она хитрая, как положено лисам, но ласковая, как кошка, и игривая, как собака, — описывает животных хозяйка.

Ежедневно Елена дает своим питомцам суточных цыплят, курицу. А иногда балует арбузом и грушами.

Если вы хотите помочь сибирячке и ее подопечным, то связаться с Еленой можно через волонтерскую организацию «Красный крест»: тел. 8-913-715-30-60.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722669" frameborder="0"></iframe> Сибирячка делит дом с 4 лисами, 6 кошками, 2 собаками и хорьком.

ИСТОЧНИК KP.RU