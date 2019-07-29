2019-07-29T08:49:27+03:00
Общество

А люди без воды: в Бердске коммунальщики не могут починить трубы из-за припаркованного «Лексуса»

Жители домов и детского сада с лицеем остались без воды из-за оставленной во дворе машины
Надежда ЯРКОВА
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Устранить коммунальную аварию мешает кроссовер во дворе дома. Фото: mupkbu.ru.Устранить коммунальную аварию мешает кроссовер во дворе дома. Фото: mupkbu.ru.
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Устранению аварии в Бердске мешает припаркованный во дворе «Лексус». Хозяина просят отозваться и убрать машину.

— Из-за аварии, которая произошла на магистральном водопроводе в районе дома номер 1 по улице Горького, теперь нет воды на 11 объектах. Без воды остались жители домов по улице Вокзальная 50а и 52, улице Ленина 83,85,87,89 и улице Горького 1, 3 и 5. Отключен от водоснабжения и Детский сад №17 и Лицей №6, — сообщает Бердский Комбинат бытовых услуг.

На данный момент начать работы коммунальщикам мешает припаркованный во дворе автомобиль — Lexus с госномером Е119МК. Водителя просят срочно убрать автомобиль.

— К жильцам домов, попавших под отключение, на это время организован подвоз воды. Ориентировочный срок устранения аварии до 20 часов, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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