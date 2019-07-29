2019-07-29T08:37:26+03:00
Общество

Пропал на берегу: в Новосибирске ищут мужчину с родинкой над губой

О том, где находится пропавший ничего не известно уже более четырех дней
Алена КУЛЕШОВА
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Последний раз пропавшего видели на берегу, рядом с Караканским бором. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"Последний раз пропавшего видели на берегу, рядом с Караканским бором. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 51-летнего жителя Новосибирска Лебедя Павла Павловича. О местонахождении мужчины ничего не известно уже более четырех дней.

— Последний раз он выходил на связь утром 25 июля, — написала на своей страничке в Фейсбуке Елена Зубова. — Я лично знаю этого человека. В последний раз его видели на 11 километре Караканского бора со стороны Завьялово, на берегу. В субботу 27 июля, там же нашли его машину, в которой были деньги, документы и телефон.

Как сообщает женщина, у пропавшего больное сердце и он может быть дезориентирован.

— Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, короткие темные волосы, голубые глаза, — говорится в ориентировке. — Над верхней губой расположена родинка, на руке есть татуировка.

На момент исчезновения мужчина был одет в синюю футболку и темно-сине трико.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Павел Павлович, волонтеры просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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