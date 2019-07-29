«Разве они это заслужили?»: сибиряк, чьи знаменитые лабрадоры едят из помойки, возмутил соцсети
Новосибирец стал свидетелем кормления собак у мусорных контейнеров «Мегаса». При этом оказалось, что это те самые знаменитые лабродоры, которые сидят летом возле фонтана в Первомайском сквере в солнезащитных очках, а их хозяин предлагает с ними фото за условную плату.
— Знаменитые лабрадоры с Первомайского сквера питаются из помойки? — поделился возмущением и фото местный житель в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
Ставший свидетелем это сибиряк считает, что зарабатывающий со своими питомцами в центре города мужчина, кормит их отходами. Так ли это, остается пока догадываться, но молодой человек пишет, что лично видел, как собаки едят у баков.
Новосибирец увидел, как лабродоры едят из помойки возле магазина. Фото: instagram.com/instact54.
Однако у пользователей соцсетей увиденное вызвало неоднозначную реакцию, поделив их на два лагеря. Одни заступаются за хозяина собак, не видя в этом ничего страшного, другие же считают, что такое отношение к собакам, на которых зарабатываешь деньги — просто недопустимо. Вот что они пишут в комментариях:
— Сам лично видел, как они в тихом центре помойку шурудили по пути в сквер, это конечно не есть хорошо, но и не криминал.
— Чем вонючей, тем вкуснее. У меня тоже лабродор, и тоже любит пошариться там, где попахивает.
— Так лабрадоры это порода обожающая помойки. Помойка для них как тухлятина для медведя.
— У нас порой люди едят с помойки, а собаки — это нормально.
— Если они попрошайки, чем они должны питаться? Они же не для себя просят.
— Может он их просто кормит около помойки, а не из помойки?
При этом большинство сибиряков не видят ничего страшного в этом. Фото: instagram.com/instact54.
— Лично своими глазами видела. Это ужасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU