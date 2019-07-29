«Разве они это заслужили?»: сибиряк, чьи знаменитые лабрадоры едят из помойки, возмутил соцсети

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-29T08:16:21+03:00

Лабрадоров в очках знают все жители Новосибирска и даже гости города. Фото: Алена МАРТЫНОВА

При этом большинство новосибирцев вступились за их хозяина, а другая половина — осуждает его

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Новосибирец стал свидетелем кормления собак у мусорных контейнеров «Мегаса». При этом оказалось, что это те самые знаменитые лабродоры, которые сидят летом возле фонтана в Первомайском сквере в солнезащитных очках, а их хозяин предлагает с ними фото за условную плату.

— Знаменитые лабрадоры с Первомайского сквера питаются из помойки? — поделился возмущением и фото местный житель в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Ставший свидетелем это сибиряк считает, что зарабатывающий со своими питомцами в центре города мужчина, кормит их отходами. Так ли это, остается пока догадываться, но молодой человек пишет, что лично видел, как собаки едят у баков.

Новосибирец увидел, как лабродоры едят из помойки возле магазина. Фото: instagram.com/instact54.

Однако у пользователей соцсетей увиденное вызвало неоднозначную реакцию, поделив их на два лагеря. Одни заступаются за хозяина собак, не видя в этом ничего страшного, другие же считают, что такое отношение к собакам, на которых зарабатываешь деньги — просто недопустимо. Вот что они пишут в комментариях:

— Сам лично видел, как они в тихом центре помойку шурудили по пути в сквер, это конечно не есть хорошо, но и не криминал.

— Чем вонючей, тем вкуснее. У меня тоже лабродор, и тоже любит пошариться там, где попахивает.

— Так лабрадоры это порода обожающая помойки. Помойка для них как тухлятина для медведя.

— У нас порой люди едят с помойки, а собаки — это нормально.

— Если они попрошайки, чем они должны питаться? Они же не для себя просят.

— Может он их просто кормит около помойки, а не из помойки?

При этом большинство сибиряков не видят ничего страшного в этом. Фото: instagram.com/instact54.

— Лично своими глазами видела. Это ужасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU