Песикам на счастье: молодожены отдали в приют деньги, которые им подарили на свадьбу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-29T08:34:51+03:00

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В приюте Академгородка - настоящий праздник. И устроили его для сотрудников и питомцев молодожены Шульгины: они передали в приют часть денег, которые им подарили на свадьбу. Общая сумма - 25 тысяч рублей.

В приют их принесла сама невеста - Дарья Шульгина: девушка сказала, что это подарок питомцам от них с мужем.

— Даша рассказала, что в апреле этого года у них была свадьба. И часть подаренных денег они с мужем решили передать в приют. Это было так неожиданно! И очень-очень приятно! — пишут в группе приюта Академгородка.

Тот самый конверт счастья. Фото: приют Академгородка.

Эта сумма пойдет на закрытие долгов за лечение животных. Отчет об этом администраторы написали в группе.

Сибиряки поддержали решение пары помочь животным:

— Как здорово, что есть такие замечательные люди!

— На таких людях держится наш мир в балансе. Благодарим за ваш поступок, которые достоин уважения.

— Вот молодцы!

ИСТОЧНИК KP.RU