Две иномарки столкнулись возле Центрального парка: пассажирок увезли на «Скорой»
Столкновение двух иномарок произошло сегодня, 29 июля в 9:50 утра в Центральном районе Новосибирска. Пострадали две женщины-пассажирки, ехавшие в одной из машин.
— Водитель 1976 года рождения на кроссовере Volkswagen Touareg ехал по улице Ядринцевская со стороны Семьи Шамшиных в сторону Красного проспекта. Водитель 1971 года рождения за рулем минивэна Mazda MPV ехал по улице Каменская со стороны Максима Горького в сторону Фрунзе и на перекрестке они столкнулись, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
В результате аварии две пассажирки «Мазды» 46-ти и 25 -и лет доставлены в больницу с травмами.
На месте ДТП сейчас работают экипажи ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В ДТП пострадали две женщины-пассажирки "Мазды". Фото: Владислав Савченков.
ИСТОЧНИК KP.RU