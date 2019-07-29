Две иномарки столкнулись возле Центрального парка: пассажирок увезли на «Скорой»

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-29T07:25:50+03:00

Сейчас полицейские работают на месте ДТП, выясняя все обстоятельства аварии

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Столкновение двух иномарок произошло сегодня, 29 июля в 9:50 утра в Центральном районе Новосибирска. Пострадали две женщины-пассажирки, ехавшие в одной из машин.

— Водитель 1976 года рождения на кроссовере Volkswagen Touareg ехал по улице Ядринцевская со стороны Семьи Шамшиных в сторону Красного проспекта. Водитель 1971 года рождения за рулем минивэна Mazda MPV ехал по улице Каменская со стороны Максима Горького в сторону Фрунзе и на перекрестке они столкнулись, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии две пассажирки «Мазды» 46-ти и 25 -и лет доставлены в больницу с травмами.

На месте ДТП сейчас работают экипажи ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ДТП пострадали две женщины-пассажирки "Мазды". Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU