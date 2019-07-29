Киса, не грусти! Прохожие нашли на улице переноску с кошкой с печальным взглядом
В бердском приюте подозревают, что это сами хозяева принесли кошку, избавившись от нее таким способом.
— В приюте новенькая — ее принесли вчера люди, которые сказали, что нашли на улице кошку в переноске и кормом. Но есть подозрение, что это они от своей избавились, — рассказала КП — Новосибирск администратор инициативной группы Помощи животным Бердска Ирина Макаренко.
Она отметила, что кошка абсолютно здорова, стерильна и к тому же очень красивая: похоже на помесь каких-то пород.
— Животное очень спокойное, но видно, что сейчас немного в шоке — рядом много собак и кошка пока не ест, — уточнила Ирина.
Она также добавила, что сейчас пока она живет в приюте, но бедняжке уже ищут новый дом и адекватных хозяев.
В приюте подозревают, что кошку принесли сами хозяева. Фото: инициативная группа Помощи животным Бердска.
ИСТОЧНИК KP.RU