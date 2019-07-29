2019-07-29T06:55:15+03:00
Дом. Семья

Киса, не грусти! Прохожие нашли на улице переноску с кошкой с печальным взглядом

В Бердске в приют попала абсолютно здоровая кошка, которую нашли на улице в переноске и с чашкой корма
Надежда ЯРКОВА
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Кошка с грустным взглядом ищет себе заботливых хозяев. Фото: инициативная группа Помощи животным Бердска.Кошка с грустным взглядом ищет себе заботливых хозяев. Фото: инициативная группа Помощи животным Бердска.
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В бердском приюте подозревают, что это сами хозяева принесли кошку, избавившись от нее таким способом.

— В приюте новенькая — ее принесли вчера люди, которые сказали, что нашли на улице кошку в переноске и кормом. Но есть подозрение, что это они от своей избавились, — рассказала КПНовосибирск администратор инициативной группы Помощи животным Бердска Ирина Макаренко.

Она отметила, что кошка абсолютно здорова, стерильна и к тому же очень красивая: похоже на помесь каких-то пород.

— Животное очень спокойное, но видно, что сейчас немного в шоке — рядом много собак и кошка пока не ест, — уточнила Ирина.

Она также добавила, что сейчас пока она живет в приюте, но бедняжке уже ищут новый дом и адекватных хозяев.

В приюте подозревают, что кошку принесли сами хозяева. Фото: инициативная группа Помощи животным Бердска.

В приюте подозревают, что кошку принесли сами хозяева. Фото: инициативная группа Помощи животным Бердска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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