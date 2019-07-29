«Лучше бы раздали»: в Новосибирске нашли огромную свалку из арбузов

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-29T06:30:44+03:00

Неизвестные выкинули свежие овощи и фрукты, в том числе большое количество арбузов, прямо на улицу

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В Кировском районе Новосибирска местный житель нашел несанкционированную свалку фруктов и овощей.

— Вопиющий случай у нас на полях! На Затулинке практически нигде свалок нет, а тут такое, — поделился возмущением приславший фото подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в «Инстаграме».

На фото видно, что кто-то сбросил возле дороги большое количество фруктов, особенно много среди них арбузов, а также рядом валяются мешки с овощами.

Неизвестные выбросили фрукты и овощи, просто бросив их в поле. Фото: instagram.com/incident54.

Пользователи соцсетей не остались в стороне, отметив, что те, кто это сделали, могли бы не выбрасывать еду, а поступить гуманно и отдать хотя бы на корм животным в зоопарк. При этом большинство сибиряков уверены, что это либо дело рук ближайшего супермаркета, либо недобросовестных уличных продавцов. Вот что они пишут в комментариях:

— У кого-то груз не приняли.

— Эх, лучше бы раздали.

— В зоопарк бы отвезли.

В Кировском районе теперь пропадает целая гора бесхозных арбузов. Фото: instagram.com/incident54.

ИСТОЧНИК KP.RU