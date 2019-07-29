Прозрачные, словно инопланетяне: новосибирец снял личинок комаров, похожих на змею

СЕГОДНЯ 04:15 2019-07-29T04:16:11+03:00

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Житель города Болотное, что в Новосибирской области, наткнулся в лесу на странное явление, которое он вначале принял за змею.

— Вот какое интересное природное явление увидел вчера поздно вечером. Сначала подумал, что это змея ползет через дорогу. Это «нечто», очень медленно ползло, поблескивая в лучах заката. Приглядевшись внимательно, я увидел, что это мелкие и прозрачные черноголовые червячки медленно переползают друг по своим сородичам, образуя подобие змеи, — поделился своей находкой в группе «Типичное Болотное» в соцсетях в «ВКонтакте» местный житель Алексей Дубровин.

Мужчина встретил передвигавшихся по лесу личинок безобидных комариков - ратичей. Фото: vk.com/bolotnoye.

Он продолжил, что взял дома фотоаппарат со вспышкой и сделал несколько снимков и даже снял небольшое видео, осветив необычных созданий мощным светодиодные фонарем.

На фото червячки и, правда, выглядят очень необычно, словно пришельцы с другой планеты. Субстанция, которую они образуют, прозрачная и местами светится.

— Долго искал в интернете, что это за форма жизни такая удивительная. Оказывается, что это колония личинок комариков — ратичей. Личинки поселяются в грибах и гниющей древесной коре, а сами комарики — ратичи, вполне безобидны и никого не кусают, — отметил сибиряк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722788" frameborder="0"></iframe> Новосибирец снял личинок комаров, похожих на змею.

ИСТОЧНИК KP.RU