Погода на день в Новосибирске: 29 июля будет 29-градусная жара

СЕГОДНЯ 03:01 2019-07-29T03:03:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет до плюс 29 градусов жары, дымка, осадков не ожидается.

— В понедельник, 29 июля в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, местами дым, дымка. Температура днем составит плюс 27-29 градусов, ночью будет прохладнее, до плюс 14-16 градусов,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 и порывами до 13 метров в секунду. По области также будет небольшая облачность, без осадков, без осадков, местами туман и дымка. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам солнечную погоду с температурой до плюс 28 градусов днем и до плюс 17 градусов ночью. Такая по-летнему жаркая погода продержится в городе всю неделю, осадков в эти дни не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU