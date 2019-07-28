«На вид — пушистик, а на деле — колючка»: в новосибирском зоопарке впервые появился «взъерошенный» дикообраз

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-28T19:45:31+03:00

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В новосибирский зоопарк привезли очень необычного питомца. Его иглы больше похожи на шерстку, но на деле это опасное оружие. Когда хищник вдруг решает напасть на дикообраза, он словно щетину поднимает свои иголки и может серьезно ранить обидчика. Жизнь необычного для Сибири животного тесно связана с деревьями. Он ловко лазает по ним, они же источник его питания. Кстати, деревья — еще одно надежное средство защиты ершистого дикообраза: он может долгое время скрываться там и не спускаться на землю.

Как говорят в зоопарке, такие дикообразы у них впервые. В разное время в зоопарке содержались индийские дикобразы и гребенчатые дикобразы.

— Животных привезли из Словении, еще одно его название — поркупин. Он похож на других представителей семейства: животное покрыто иглами, но выглядят они немного иначе, будто взъерошенные. Поркупин является обычным видом для Северной Америки. Основой его рациона является растительная пища. Известно, что он ест траву, кору, листья, плоды. У наших двух поркупинов хороший аппетит, но нам еще предстоит выяснить их предпочтения.

— Так и не скажешь, что это иглы, пока не попробуешь. На вид пушистики — пушистики, — отметили сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU