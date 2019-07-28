Страшно красиво: сибиряк снял завораживающее видео Новосибирска в дыму

СЕГОДНЯ 21:01 2019-07-28T21:01:20+03:00

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Новосибирец Вадим Махоров - руфер, которого многие называют «дед Махорка». Он удивляет своих подписчиков видео со всех уголков мира, но в этот раз снял ролик в родном Новосибирске. В обектив к Вадиму попал момент, как дым рассеивается над городом. 10 секундный ролик он разместил у себя на странице в социальных сетях.

— Последние несколько дней город был покрыт дымом от лесных пожаров. Сегодня, наконец-то можно увидеть синее небо и вздохнуть полной грудью. Но рано утром дым все еще был, и вместе с утренним туманом это смотрелось необычно, — пишет Вадим комментарий к своей съемке.

На кадрах видно, как завеса рассеивается над Новосибирском и появляется голубое небо. Кстати, кадры были сделаны при помощи дрона.

Сибиряки тоже по достоинству оценили новую съемку Вадима Махорова:

— Как хорошо, что вы есть в нашем городе! Такая красота! Спасибо!

— Видео завораживает. Очень необычно!

— Восхитительно! Очень люблю ваши новости!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1648" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722767" frameborder="0"></iframe> Вид на Бугринский мост сквозь дымку и туман. Видео: Вадим Махоров.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU