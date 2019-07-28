«А вы с евроремонтом хотели?»: в Новосибирске женщина-инвалид вместо квартиры получила развалины
О том, какое жилье досталось инвалиду, ее дочка рассказала в группе «Честный список Новосибирск». Находится злополучная квартира по адресу 1 переулок Пархоменко, 30.
— Больная, недееспособная, инвалид второй группы. С 1987 года стояла на очереди и, наконец-то, дождалась! У нас была единственная жилплощадь на четверых — 32 квадрата, где жили я, мама, сестра и племянница. В «новой» квартире свет только в ванной и коридоре, на кухне, в комнате и розетках электричество отсутствует, двери в санузел нет, крепления под сетки на окнах отсутствуют, окна не закрываются до конца. А по телевизору показывают, какое замечательное социальное жилье дают, пусть покажут, какие квартиры мэрия города Новосибирска на самом деле выделяет из жилфонда. И это не единственный случай, — сетует сибирячка.
Однако нашлись те, кто осудил дочку инвалида за ее жалобу:
— Да мне бы дали хоть такую! А вы ожидали там евроремонт?
— Главно, были бы стены, а остальное решаемо. Руки приложить надо. Это сложнее, чем плакаться в «Инстаграме».
— Так многие живут.
— А я и не знала, что у нас дают до сих пор квартиры бесплатно. Надо радоваться такому подарку, а не ныть и руки заламывать. Были бы стены и крыша, а ремонт сделаете, какой по карману. Привыкли к халяве.
Но нашлись и те, кто поддержал семью:
— Люди! Вы чего ж злые-то такие! Людьми оставаться надо! В нормальном состоянии нужно квартиры инвалидам давать. Правильно выставили фото!
ИСТОЧНИК KP.RU