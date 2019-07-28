День ВМФ 2019 в Новосибирске: лучшие фото с празднования

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-28T14:56:40+03:00

День ВМФ - особенный праздник для многих семей. Фото: www.instagram.com/marfa112014/

Сибиряки показали в «Инстаграме», как отмечают День ВМФ 2019 в Новосибирске

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В воскресенье, 28 июля, сибиряки отмечают День ВМФ 2019 в Новосибирске. Тех, кто связан с морскими профессиями, в Новосибирске немало – около 25 тысяч человек.

В честь на набережной Оби устроили праздник.Сначала прошел сбор моряков возле памятника Александру III, где ветеранам вручили награды.

reuekaterina День военно-морского флота #моиморпехи #деньвмф

Затем на набережной для моряков прошел концерт. А потом сибиряки, отслужившие на флоте, отправились отмечать свой профессиональный праздник на остров посреди Оби.

musli2187 Всех поздравляю с Днём Военно-Морского флота!!! На флаг и гюйс, смирно!!!

Родные сибиряков, чья жизнь связана с флотом, с удовольствием делятся трогательными снимками в соцсетях. Кто-то фотографирует своих близких в форме, кто-то в тельняшке и бескозырке участвовал в конкурсах.

- Всех поздравляю с Днём Военно-Морского флота!!! На флаг и гюйс, смирно! – пишут одни.

- С праздником, ура! – согласны с ними другие.

polinastegneeva2019 С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU