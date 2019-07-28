2019-07-28T14:56:40+03:00
Общество

День ВМФ 2019 в Новосибирске: лучшие фото с празднования

Сибиряки показали в «Инстаграме», как отмечают День ВМФ 2019 в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
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День ВМФ - особенный праздник для многих семей. Фото: www.instagram.com/marfa112014/День ВМФ - особенный праздник для многих семей. Фото: www.instagram.com/marfa112014/
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В воскресенье, 28 июля, сибиряки отмечают День ВМФ 2019 в Новосибирске. Тех, кто связан с морскими профессиями, в Новосибирске немало – около 25 тысяч человек.

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#деньвмф
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В честь на набережной Оби устроили праздник.Сначала прошел сбор моряков возле памятника Александру III, где ветеранам вручили награды.

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День военно-морского флота #моиморпехи #деньвмф
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Затем на набережной для моряков прошел концерт. А потом сибиряки, отслужившие на флоте, отправились отмечать свой профессиональный праздник на остров посреди Оби.

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Всех поздравляю с Днём Военно-Морского флота!!! На флаг и гюйс, смирно!!!
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Родные сибиряков, чья жизнь связана с флотом, с удовольствием делятся трогательными снимками в соцсетях. Кто-то фотографирует своих близких в форме, кто-то в тельняшке и бескозырке участвовал в конкурсах.

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#ВМФ
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- Всех поздравляю с Днём Военно-Морского флота!!! На флаг и гюйс, смирно! – пишут одни.

- С праздником, ура! – согласны с ними другие.

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С праздником!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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