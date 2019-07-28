День ВМФ 2019 в Новосибирске: лучшие фото с празднования
В воскресенье, 28 июля, сибиряки отмечают День ВМФ 2019 в Новосибирске. Тех, кто связан с морскими профессиями, в Новосибирске немало – около 25 тысяч человек.
В честь на набережной Оби устроили праздник.Сначала прошел сбор моряков возле памятника Александру III, где ветеранам вручили награды.
Затем на набережной для моряков прошел концерт. А потом сибиряки, отслужившие на флоте, отправились отмечать свой профессиональный праздник на остров посреди Оби.
Родные сибиряков, чья жизнь связана с флотом, с удовольствием делятся трогательными снимками в соцсетях. Кто-то фотографирует своих близких в форме, кто-то в тельняшке и бескозырке участвовал в конкурсах.
- Всех поздравляю с Днём Военно-Морского флота!!! На флаг и гюйс, смирно! – пишут одни.
- С праздником, ура! – согласны с ними другие.
ИСТОЧНИК KP.RU