2019-07-28T12:58:13+03:00
Общество

«Суровые мастера красоты»: сибирячка лишилась ногтя после маникюра

Но люди встали на защиту салона, они уверенны: пострадавшая «темнит»
Ульяна ДЖАНКОВА
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После маникюра прошло менее суток: ногтевую пластину врачам пришлось удалить полностью. Фото: revizor.nskПосле маникюра прошло менее суток: ногтевую пластину врачам пришлось удалить полностью. Фото: revizor.nsk
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Пост с жалобой на салон красоты появился на странице группы revizor.nsk. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что сделала маникюр, а на следующий день лишилась одного из ногтей.

— У меня выпал ноготь, даже без удара! Я его слегка задела, и он встал в 90 градусов. Обратилась сразу же в салон, они сказали, мол, ничего не знаем, не наши проблемы. В итоге я целый день проторчала в больнице, где впоследствии мне удалили ногтевую пластину, — говорится в сообщении. — Имя мастера мне неизвестно: у сотрудника не было бейджа. Во время процедуры я не раз говорила, что мне больно и хотелось бы поаккуратнее, но мастер никак не реагировал.

На жалобу в комментариях ответила владелица салона. Она говорит, что девушка пришла к ним со здоровыми ногтями. Фото работы мастера есть, какие-либо дефекты там отсутствуют.

— Когда на следующий день мне позвонила девушка и сказала, что весь палец в крови, я первым делом посоветовала обратиться ей к врачу. С момента маникюра прошло менее суток. Мы тщательно обрабатываем инструменты. Я попросила предоставить справку о характере травмы, но мне отказали, — отмечает хозяйка салона.

Под постом разгорелись нешуточные споры: есть подписчики, которые девушке не верят.

— Однозначно травма, ушиб или фотошоп. Конечно, если за ночь девушка не прошла 5 сеансов химиотерапии.

— Я однажды тоже осталась без ногтевой пластины: нарастила также длинные ногти и ударила руку об косяк. Девушка что-то не договаривает, — считают комментаторы.

Были и те, кто поддержал девушку и советовал вообще все подобные процедуры делать дома.

— Это наши суровые мастера красоты. А представьте, что могло бы случиться, если так сходить к парикмахеру: голова с плеч? — пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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