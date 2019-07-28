2019-07-28T10:23:53+03:00
Общество

«Какой изверг его покалечил»: сибирячка нашла в канаве изувеченного щенка

Малышу сломали позвоночник березовой дубиной
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кроху избили дубиной и бросили умирать в лесу. Фото: Прию для животных "Бумеранг добра"Кроху избили дубиной и бросили умирать в лесу. Фото: Прию для животных "Бумеранг добра"
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Волонтеры приюта для животных «Бумеранг добра» просят помочь щенку: несмотря на увечья, у крохи есть шанс на то, что он будет ходить.

Искалеченное животное в лесной канаве нашла сибирячка: вечером она шла с работы и услышала жалобный стон в чаще. Когда женщина подошла поближе, ахнула: сверху на животном лежала тяжелая березовая дубина. Неравнодушная прохожая взяла щенка на руки, а он сразу прижался к ней, будто прося защиты.

Сибирячка отнесла найденыша в приют. Волонтеры отвезли щенка в клинику «Ветлекарь», где животному назначили платные обследования. Необходимо было понять, что с позвоночником и спинным мозгом. Компьютерная томография показала: перелом позвоночника со смещением, но есть шанс на то, что собачка будет ходить.

Теперь животному нужно сделать операцию. Ее стоимость: 60 — 65 тысяч рублей.

— Какой изверг покалечил эту беззащитную кроху и выбросил в лесную канаву,чтобы скрыть свое издевательство над малышкой? Мы взяли щенка на кураторство, назвали ее Дариной. Просим всех неравнодушных откликнуться. Сейчас Дарине лечат инфекцию. На это потребуется примерно 5-7 дней, а дальше нужны деньги на операцию, — говорят волонтеры.

Если вы хотите помочь Дарине, то все вопросы можно задать по тел 8-913-377-91-37 (Ольга).

ИСТОЧНИК KP.RU

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