2019-07-28T08:16:51+03:00
Общество

«Что? На это ребенок смотрит?»: голый мужчина прошелся по Новосибирску

В соцсетях люди возмутились, что такую сцену увидели ребятишки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дети сняли на видео, как голый мужчина гулял по улице. Фото: "Инцидент Новосибирск"Дети сняли на видео, как голый мужчина гулял по улице. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Фото мужчины без одежды, идущего по Новосибирску, появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Кадр был сделан в микрорайоне Шлюз, возле дома №21 по улице Русской. А сняли на видео голого сибиряка подростки: они пытались выяснить у прохожего, где он забыл одежду. Но ничего внятного мужчина ответить не смог. Вскоре его задержали полицейские и отвезли в отдел. А уже оттуда медики доставили его в больницу.

Пост мгновенно собрал под собой почти 400 комментариев. Между людьми разгорелся спор. Многих возмутило, что такую сцену увидели дети:

— Там, что ребенок на фото стоит на все это смотрит? Ребенок? На это? Теперь психолога нужно вызывать и реабилитацию от увиденного проходить.

— Может, болен человек. Сразу надо его на публику выносить? Не приставал же ни к кому.

— Так-то в наготе ничего страшного нет, это у нас просто стереотип.

— Дети должны впасть в истерику от вида обнаженного человека? Вы их тогда ни в коем случае в Оперный театр не водите: там голые статуи. Вот из-за такой глупой защиты в стране до сих пор нет сексуального образования. Хоть один не боится быть таким, какой есть.

Очевидцы говорят, что это уже не первое появление мужчины нагишом, а раньше у него был странный наряд:

— Там на кольце ТЦ «Маяк», этот человек ходил в юбке и сланцах, сшитых из линолеума, — поделился очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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