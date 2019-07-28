2019-07-28T05:57:41+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 28 июля будет жарко

Синоптики обещают: ветра и дождя не ожидается
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сегодня в Новосибирске солнечное воскресеньеСегодня в Новосибирске солнечное воскресеньеФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 июля, по-летнему жарко: смело можно отдыхать на природе. В Новосибирск пришло яркое солнце, и ушла дымка, которая держалась неделю. Правда, пелена на окраинах мегаполиса еще есть. Но зато можно хорошо отдохнуть под открытым небом: дождь не застанет врасплох. Правда, стоит учесть, что воздух будет прогреваться постепенно. Утром чуть прохладнее — до плюс 19 градусов, выходя из дома, возможно, стоит захватить с собой легкую кофточку. Но уже к обеду станет жарко — 26 градусов. Это максимальная температура днем.

— Что касается ветра, то резких порывов не ожидается — до 3-8 метров в секунду. Ночью прольется легкий дождь, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Как сообщает сайт GISMETEO, предстоящая неделя также будет солнечной и теплой. А вот к выходным погода испортится: пройдут дожди и грозы. Так что успеваем насладиться теплыми летними деньками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба туристов, таинственно пропавших во время перелета в Анталию
Это вам не шансон: водитель автобуса читает стихи пассажирам
Часть кузова просто разорвало: в Новосибирске микроавтобус зажало между фурами
Муж выбежал за ней, но не догнал: в Новосибирске девушка пропала после семейной ссоры
Пастухи видели все: девушки станцевали с коровами для Егора Крида
Стоял на краю моста: росгвардейцы спасли сибиряка, который пытался покончить с собой
Говоришь по мобильнику - 20 тысяч штрафа: эксперты предложили, как наказывать водителей-нарушителей
Погода на день в Новосибирске: 27 июля будет плюс 25 градусов
«Я не вернусь в газовую камеру»: многодетная мама не хочет лететь в Новосибирск из-за смога
Режим черного неба 2019: сколько продлится в Новосибирске?
Стало известно, что случилось с самолетом, во время полета на котором исчезли новосибирцы
Красивая ведьмочка: сибирячка устроила «колдовскую» фотосессию
Смог в Новосибирске 2019: почему нечем дышать в городе
Сильно испугалась: новосибирские спасатели вызволили из ямы собаку
Автоэкспедиция «Комсомолки»: почему Томск называют «сибирским Петербургом»