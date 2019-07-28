Погода на день в Новосибирске: 28 июля будет жарко

СЕГОДНЯ 05:57 2019-07-28T05:57:41+03:00

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Сегодня, 28 июля, по-летнему жарко: смело можно отдыхать на природе. В Новосибирск пришло яркое солнце, и ушла дымка, которая держалась неделю. Правда, пелена на окраинах мегаполиса еще есть. Но зато можно хорошо отдохнуть под открытым небом: дождь не застанет врасплох. Правда, стоит учесть, что воздух будет прогреваться постепенно. Утром чуть прохладнее — до плюс 19 градусов, выходя из дома, возможно, стоит захватить с собой легкую кофточку. Но уже к обеду станет жарко — 26 градусов. Это максимальная температура днем.

— Что касается ветра, то резких порывов не ожидается — до 3-8 метров в секунду. Ночью прольется легкий дождь, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Как сообщает сайт GISMETEO, предстоящая неделя также будет солнечной и теплой. А вот к выходным погода испортится: пройдут дожди и грозы. Так что успеваем насладиться теплыми летними деньками.

ИСТОЧНИК KP.RU