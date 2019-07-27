Пастухи видели все: девушки станцевали с коровами для Егора Крида
Настя Мазалюк – новосибирская танцовщица, которая недавно переехала из Новосибирска в Москву. Сибирячка учит столичных девушек танцевать и снимает веселые ролики для своего «Инстаграма». Правда, чтобы записать новое видео, Насте пришлось не идти на Красную площадь, а ехать в деревню. Ведь танцует девушка вместе со своей подругой… на пастабище с коровами и на фоне домов.
Девушки станцевали с коровами для Егора Крида.
- Наша версия песни «Сердцеедка» Егора Крида, - написала Настя. – Думаю, ему надо нас заметить.
Пока Егор Крид видео сибирячки на своей страничке не запостил, но зато поклонники Насти с юмором отнеслись к ролику.
- Будущие доярки!
- Коровы очень удивились.
- Вот это орехи!
- Девушки вы где деревню нашли и коров живых? Видос душевный, - хвалят подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU