2019-07-27T11:23:18+03:00
Общество

Пастухи видели все: девушки станцевали с коровами для Егора Крида

Видео сибирячки уже набрало 36 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Веселый танец девушек в соцсетях оценили. Фото: www.instagram.com/nastiyamazaluyk/Веселый танец девушек в соцсетях оценили. Фото: www.instagram.com/nastiyamazaluyk/
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Настя Мазалюк – новосибирская танцовщица, которая недавно переехала из Новосибирска в Москву. Сибирячка учит столичных девушек танцевать и снимает веселые ролики для своего «Инстаграма». Правда, чтобы записать новое видео, Насте пришлось не идти на Красную площадь, а ехать в деревню. Ведь танцует девушка вместе со своей подругой… на пастабище с коровами и на фоне домов.

Девушки станцевали с коровами для Егора Крида.

- Наша версия песни «Сердцеедка» Егора Крида, - написала Настя. – Думаю, ему надо нас заметить.

Пока Егор Крид видео сибирячки на своей страничке не запостил, но зато поклонники Насти с юмором отнеслись к ролику.

- Будущие доярки!

- Коровы очень удивились.

- Вот это орехи!

- Девушки вы где деревню нашли и коров живых? Видос душевный, - хвалят подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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