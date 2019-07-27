Пастухи видели все: девушки станцевали с коровами для Егора Крида

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-27T11:23:18+03:00

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Настя Мазалюк – новосибирская танцовщица, которая недавно переехала из Новосибирска в Москву. Сибирячка учит столичных девушек танцевать и снимает веселые ролики для своего «Инстаграма». Правда, чтобы записать новое видео, Насте пришлось не идти на Красную площадь, а ехать в деревню. Ведь танцует девушка вместе со своей подругой… на пастабище с коровами и на фоне домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722596" frameborder="0"></iframe> Девушки станцевали с коровами для Егора Крида.

- Наша версия песни «Сердцеедка» Егора Крида, - написала Настя. – Думаю, ему надо нас заметить.

Пока Егор Крид видео сибирячки на своей страничке не запостил, но зато поклонники Насти с юмором отнеслись к ролику.

- Будущие доярки!

- Коровы очень удивились.

- Вот это орехи!

- Девушки вы где деревню нашли и коров живых? Видос душевный, - хвалят подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU