Стоял на краю моста: росгвардейцы спасли сибиряка, который пытался покончить с собой

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-27T09:32:04+03:00

К счастью, они успели вовремя и остановили сибиряка

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У экипажа Росгвардии было самое обычное дежурство. Парни ехали на машине по Димитровскому мосту, когда увидели странную картину: на самом краю моста стоит мужчина, а рядом с ним валяется обувь и кепка.

- Старший лейтенант полиции Сергей Фоменко и старшина полиции Александр Ясинский поняли, что мужчина хочет совершить самоубийство, и бросились к нему, - рассказывают в Росгвардии.

К счастью, росгвардейцы успели предотвратить беду: они подбежали к сибиряку и вытянули отчаявшегося мужчину на тротуар.

- Как удалось выяснить, мужчина решился на отчаянный шаг из-за сложных жизненных обстоятельств, - продолжают в Росгвардии.

Когда прибыли сотрудники МВД и врачи «Скорой помощи», росгвардейцы передали им спасенного сибиряка. Мужчину доставили в отделение полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU