2019-07-27T06:46:00+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 27 июля будет плюс 25 градусов

Синоптики обещают теплый день без осадков
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцев ждет теплый летний деньНовосибирцев ждет теплый летний деньФото: Даба ДАБАЕВ
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В субботу, 27 июля, погода порадует новосибирцев: метеорологи прогнозируют теплый летний день без осадков.

- Днем в Новосибирской области будет плюс 21 - плюс 26 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 23 - плюс 25 градусов), ночью похолодает до плюс 10 - плюс 15 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - В некоторых районах возможны небольшие дожди, ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду.

На «Яндексе» данные примерно такие же: плюс 23 градуса и никаких осадков. А вот на «Гисметео» прогноз немного попрохладнее: портал обещает сибирякам плюс 22 градуса. Правда, опять же без дождей.

А в воскресенье, 28 июля, новосибирские синоптики и вовсе обещают летнюю жару: плюс 27 градусов и солнечное небо. Так что в выходной обязательно выбирайтесь на прогулку, пикник или позагорайте на пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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