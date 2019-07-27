Погода на день в Новосибирске: 27 июля будет плюс 25 градусов
В субботу, 27 июля, погода порадует новосибирцев: метеорологи прогнозируют теплый летний день без осадков.
- Днем в Новосибирской области будет плюс 21 - плюс 26 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 23 - плюс 25 градусов), ночью похолодает до плюс 10 - плюс 15 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - В некоторых районах возможны небольшие дожди, ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду.
На «Яндексе» данные примерно такие же: плюс 23 градуса и никаких осадков. А вот на «Гисметео» прогноз немного попрохладнее: портал обещает сибирякам плюс 22 градуса. Правда, опять же без дождей.
А в воскресенье, 28 июля, новосибирские синоптики и вовсе обещают летнюю жару: плюс 27 градусов и солнечное небо. Так что в выходной обязательно выбирайтесь на прогулку, пикник или позагорайте на пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU