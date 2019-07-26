2019-07-26T18:30:58+03:00
Общество

Режим черного неба 2019: сколько продлится в Новосибирске?

Метеорологи рассказали, почему режим черного неба 2019 продлили
Алена КУЛЕШОВА
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Режим черного неба 2019 продлится в новосибирске еще несколько дней.Режим черного неба 2019 продлится в новосибирске еще несколько дней.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Режим черного неба 2019 пришлось продлить: об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в гидрометцентре. Смог, который окутывает город с прошлых выходных, продержится до понедельника.

— В период примерно 27-29 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, — пояснили в Новосибирском гидрометцентре. — Общий уровень загрязнения атмосферы города будет оставаться пониженным.

Как сообщают синоптики, на ближайшие выходные в Новосибирске ожидается повышение температуры воздуха до 24-26 градусов тепла, переменная облачность, а также небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать до 3 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба.

В прогнозах на ближайшие дни Яндекс.Погода обещает повышение температуры воздуха до 25 градусов тепла, небольшую облачность с пояснениями и отсутствие каких-либо осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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