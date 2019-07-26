Сильно испугалась: новосибирские спасатели вызволили из ямы собаку
Новосибирские спасатели вытащили собаку из ямы в Октябрьском районе. Сотрудников спецслужбы вызвал хозяин животного.
— Прибывший на место случившегося экипаж спасателей обнаружил небольшую яму, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска. — Один из спасателей с помощью лестницы спустился в узкое отверстие в земле, и с помощью веревки вытащил собаку.
Спасенного питомца передали хозяину, а опасную яму, во избежание повторения случая, задвинули плитой.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к произошедшему. Многие из них искренне переживали за неосторожного питомца и благодарили спасателей:
— Радует, что наши спасатели одинаково сильно хотят помочь и людям, и к животным!
— Хорошо, что хозяин вызвал специалистов, а не сам решил лезть в эту яму за собакой.
— Ребята молодцы! Хорошо сработали.
Новосибирские спасатели помогли собаке, упавшей в яму.
ИСТОЧНИК KP.RU