Сильно испугалась: новосибирские спасатели вызволили из ямы собаку

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-26T15:58:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские спасатели вытащили собаку из ямы в Октябрьском районе. Сотрудников спецслужбы вызвал хозяин животного.

— Прибывший на место случившегося экипаж спасателей обнаружил небольшую яму, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска. — Один из спасателей с помощью лестницы спустился в узкое отверстие в земле, и с помощью веревки вытащил собаку.

Спасенного питомца передали хозяину, а опасную яму, во избежание повторения случая, задвинули плитой.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к произошедшему. Многие из них искренне переживали за неосторожного питомца и благодарили спасателей:

— Радует, что наши спасатели одинаково сильно хотят помочь и людям, и к животным!

— Хорошо, что хозяин вызвал специалистов, а не сам решил лезть в эту яму за собакой.

— Ребята молодцы! Хорошо сработали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722519" frameborder="0"></iframe> Новосибирские спасатели помогли собаке, упавшей в яму.

ИСТОЧНИК KP.RU