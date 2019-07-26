2019-07-26T18:23:17+03:00
Общество

Стало известно, что случилось с самолетом, во время полета на котором исчезли новосибирцы

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться в авиакомпанию
Анна ПАШАГИНА
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Никаких экстренных ситуаций с самолетом не произошло. Фото: Виктория МИНАЕВАНикаких экстренных ситуаций с самолетом не произошло. Фото: Виктория МИНАЕВА
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Корреспондентам КП-Новосибирск удалось выяснить что случилось с самолетом, во время полета на котором таинственно исчезли новосибирцы. Напомним, утром в пятницу, 26 июля, в 3.30 местного времени из аэропорта «Толмачево» вылетел рейс RL 8065 Новосибирск — Анаталия. Родственники туристов начали волноваться, почему никто не выходил с ними на связь, и в аэропорту им ничего толком не смогли объяснить. Корреспонденту КП-Новосибирск удалось дозвониться в авиакомпанию Royal Flight: именно ей принадлежит самолет.

- Самолет приземлился. Немного с опозданием, но это не страшно. С ним все хорошо. Что могло случиться с таблом в Анталии, нам неизвестно. Родственники могут не волноваться, - объяснили корреспонденту КП-Новосибирск в офисе авиакомпании.

Возможно, произошел сбой техники, потому что на онлайн-табло в Анталии нет данных о половине рейсов, которые давно должны были прилететь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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