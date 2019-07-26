2019-07-26T19:51:55+03:00
Общество

«Я не вернусь в газовую камеру»: многодетная мама не хочет лететь в Новосибирск из-за смога

Она предпочитают подождать, пока дымка не спадет, в Крыму
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Смог в Новосибирске испугал Марину.Смог в Новосибирске испугал Марину.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Марина Трубицына - блогер и мама троих детей. Сейчас она с детьми находится в Крыму, и написала в соцсетях, почему пока не собирается возвращаться в Новосибирск. Пост появился у нее на странице в Instagram.

— Самолет улетел в Новосибирск без нас. Мы потеряли кучу денег и обрушили все планы. Но возвращаться с детьми в газовую камеру страшно. Я бы потом не отмылась ни за какие деньги, — пишет Марина.

В своем посте она вспоминает о ситуации в Чернобыле, когда все тоже считали, что «это просто пожар». Марина боится за детей, чтобы дым от пожаров не навредил их здоровью.

О своих опасениях сибирячка написала в Инстаграме. Фото: соцсети.

О своих опасениях сибирячка написала в Инстаграме. Фото: соцсети.

На пост сибирячки откликнулись со всех уголков России:

— Так смог даже до Екатеринбурга дошел, это ужас что творится!

— Позавчера в Челябинске все было окутано белой дымкой и запах гари, дошло из Сибири.

— Со дня на день жду отпуск, чтобы скорее свалить отсюда. Жутко: вчера вышли, а солнце в небе ярко оранжевое, и свет не естественный такой, как в фильме про апокалипсис. Ужасно. Особенно, когда масштабы катастрофы узнаешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим черного неба 2019: сколько продлится в Новосибирске?
Стало известно, что случилось с самолетом, во время полета на котором исчезли новосибирцы
Красивая ведьмочка: сибирячка устроила «колдовскую» фотосессию
Смог в Новосибирске 2019: почему нечем дышать в городе
Сильно испугалась: новосибирские спасатели вызволили из ямы собаку
Автоэкспедиция «Комсомолки»: почему Томск называют «сибирским Петербургом»
«Сын сел в самолет и пропал»: новосибирцы таинственно исчезли во время полета в Анталию
«Как можно было не заметить?»: новосибирский трамвай протаранил автовышку
Хорошие мама и папа: у игрунок родились детеныши в новосибирском зоопарке
«Мы в Сайлент Хилле»: сибиряк снял апокалиптичное видео Новосибирска в дыму
«Экспортер года»: сибирские фирмы поборются за премию от Российского экспортного центра
На свадьбу с Ивлеевой хватит: Элджея признали одним из самых богатых певцов
Попробуй, догони! Дальневосточные котята устроили шалости в шалаше
Не только Белуха: где сибирякам найти самые красивые объекты ЮНЕСКО
Заблудился, а лошадь ускакала: потерявшегося под Новосибирском мальчика искали всем селом
Вместо «Скорой»: полицейские домчали в больницу новосибирца, истекающего кровью
«Как можно воровать у детей?»: новосибирцев возмутил мужчина, который брал песок с площадки
«Острый» ингридиент: сибирячка проглотила кусок стекла вместе с коктейлем
Ты куда, Петрович: в Новосибирске могут снести памятник сантехнику
Новосибирские лагеря проверяют после трагедии в хабаровском «Холдоми»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
Король дороги: новосибирец проехался в кресле на крыше авто
«Вот это лабутены»: девушка в огромных ботинках рассмешила пассажиров метро
Кошелек или жизнь: в Новосибирске стали меньше убивать и грабить
Погода на день в Новосибирске: 26 июля будет дымка и плюс 24 градуса
Ее остановило дерево: пьяная женщина на иномарке протаранила машины и устроила погром