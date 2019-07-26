«Я не вернусь в газовую камеру»: многодетная мама не хочет лететь в Новосибирск из-за смога
Марина Трубицына - блогер и мама троих детей. Сейчас она с детьми находится в Крыму, и написала в соцсетях, почему пока не собирается возвращаться в Новосибирск. Пост появился у нее на странице в Instagram.
— Самолет улетел в Новосибирск без нас. Мы потеряли кучу денег и обрушили все планы. Но возвращаться с детьми в газовую камеру страшно. Я бы потом не отмылась ни за какие деньги, — пишет Марина.
В своем посте она вспоминает о ситуации в Чернобыле, когда все тоже считали, что «это просто пожар». Марина боится за детей, чтобы дым от пожаров не навредил их здоровью.
О своих опасениях сибирячка написала в Инстаграме. Фото: соцсети.
На пост сибирячки откликнулись со всех уголков России:
— Так смог даже до Екатеринбурга дошел, это ужас что творится!
— Позавчера в Челябинске все было окутано белой дымкой и запах гари, дошло из Сибири.
— Со дня на день жду отпуск, чтобы скорее свалить отсюда. Жутко: вчера вышли, а солнце в небе ярко оранжевое, и свет не естественный такой, как в фильме про апокалипсис. Ужасно. Особенно, когда масштабы катастрофы узнаешь.
ИСТОЧНИК KP.RU