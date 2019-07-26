«Сын сел в самолет и пропал»: новосибирцы таинственно исчезли во время полета в Анталию

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-26T14:32:57+03:00

Новосибирцы улетели в Анталию и до сих пор о них ничего не известно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Родственники туристов в панике: они не могут с ними связаться

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Ночью в пятницу, 26 июля, из аэропорта «Толмачево» вылетел рейс RL 8065 Новосибирск — Анаталия в 3.30 местного времени. Но что стало с его пассажирами, до сих пор неизвестно. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали обеспокоенные родственники туристов.

— Мой сын с девушкой и друзьями вылетел этим рейсом. До сих пор он мне не написал и не позвонил. Последнее сообщение от него было в 2:50, что он прошел паспортный контроль. После этого тишина, — волнуется мама одного из туристов Татьяна Латынцева.

Как говорит Татьяна, в социальные сети ни сын, ни его девушка не заходили. В новосибирском аэропорту не могут ничего конкретно сказать. На табло в Анталии тоже нет никакой информации о рейсе.

— Я хорошо знаю своего мальчика, он не заставил бы меня волноваться. Нашел бы способ позвонить или написать, что все хорошо, — переживает Татьяна.

Корреспондент КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU