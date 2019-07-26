Хорошие мама и папа: у игрунок родились детеныши в новосибирском зоопарке

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-26T13:26:15+03:00

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В новосибирском зоопарке у обезьянок-игрунок - пополнение: на свет появились два детеныша. Об этом сотрудники зверинца рассказали в соцсетях.

— Заботу о малышах родители делят поровну. Самец охотно носит детей на себе. Иногда он забирает сразу двух и отдает матери только на кормление. Но чаще можно увидеть, что один малыш у мамы, другой у папы, — пишут в группе «Новосибирский зоопарк».

То, что игрунки соседствуют с другим видом обезьянок, никак не мешает воспитанию потомства. Соседи никак не пытаются навредить малышам или нарушить их покой: наоборот, не тревожат их.

Кстати, впервые новосибирский зоопарк получил игрунок в 1988 году. Теперь они регулярно дают потомство и каждый год радуют посетителей зверинца, которые обажают наблюдать за непоседливыми детенышами.

ИСТОЧНИК KP.RU