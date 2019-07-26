2019-07-26T12:33:43+03:00
Общество

«Мы в Сайлент Хилле»: сибиряк снял апокалиптичное видео Новосибирска в дыму

Ролик набирает популярность в соцсетях
Анна ПАШАГИНА
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Из-за смога на дорогах плохая видимость.Из-за смога на дорогах плохая видимость.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сибиряк снял виды Новосибирска в дымной завесе. Видео появилось в группе «Типичный Новосибирск». Виды были показаны с высоты 1 километр.

— «Прекрасные» виды Новосибирска, — пишет автор видео в группе.

На кадрах ролика видно, что из-за плотного смога почти ничего не разглядеть. Можно только различить кусочки земли, но и то совсем немного. Фоновой музыкой автор видео выбрал группу «Аквариум».

Сибиряки по-разному отреагировали на то, что увидели:

— Без смога это были бы прекрасные летние дни с хорошим солнышком. В итоге мы сейчас в Сайлент Хилле.

— Как же вы уже надоели с этим смогом. Все об этом и так знают, зачем одно и тоже выкладывать по пять раз на дню?!

— Прекрасные виды, очень завораживает.

Лондон, ты ли это? - пишут новосибирцы в комментариях к ролику.

Смог над Новосибирском с высоты 1 км..Россия в огне. Лесные пожары в двух тысячах километров от Новосибирска, которые власть не тушит потому что экономически не выгодно. Шел 20й год царствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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