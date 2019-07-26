2019-07-26T12:09:33+03:00
Общество

На свадьбу с Ивлеевой хватит: Элджея признали одним из самых богатых певцов

Рэпер за год заработал 1,5 миллиона
Анна ПАШАГИНА
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Рэпер обогнал на одну строчку свою подругу Настю Ивлееву. Фото: Instagram ЭлджеяРэпер обогнал на одну строчку свою подругу Настю Ивлееву. Фото: Instagram Элджея
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Элджей ( он же - Александр Узенюк) попал в список Forbes самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Оказалось, что он с июня 2018 по май 2019 года заработал 1,5 миллиона долларов на концертах и рекламах. Его композиция Minimal и «Розовое вино» в соавторстве с Feduk возглавили список популярных треков 2019 года по версии Apple Music.

Его девушка - блогерша Анастасия Ивлеева - оказалась в топе всего на 1 строчку ниже: заняла 14 место. Правда, и заработала куда меньше - 0,9 миллионов долларов. Основной доход девушки — рекламные посты в Instagram.

К слову, из-за возраста рейтинг покинули Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие.

Напомним, журнал Forbes составляет рейтинг с 2005 года. Каждый год они составляют топ, и если раньше смотрели в основном на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала востребованность медийных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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