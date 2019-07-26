2019-07-26T10:46:43+03:00
Дом. Семья

Попробуй, догони! Дальневосточные котята устроили шалости в шалаше

В вольере у малышей и их мамы поставили шалашик из листьев
Надежда ЯРКОВА
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Котята очень озорные и подвижные, как и все малыши. Фото и видео: АННА Новикова.Котята очень озорные и подвижные, как и все малыши. Фото и видео: АННА Новикова.
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Сибирячка Анна Новикова, известная своими видео с животными из новосибирского зоопарка, снова порадовала новым роликом. В этот раз с дальневосточными котятами, которые устроили игры в шалаше.

Неугомонные малыши постоянно в движении и постоянно друг с другом играют. Четверняшки живут в вольере со своей мамой, которую уже догнали по размерам. Они часто не дают и ей покоя, то лазая по ней, то игриво кусая. В вольере у котят соорудили импровизированный шалаш из листьев и палок, в котором они устраивают свои игры, похожие на «догонялки» или «прятки».

Неугомонные котята не дают маме покоя. Фото: АННА Новикова.

Неугомонные котята не дают маме покоя. Фото: АННА Новикова.

— Котята бегают, прыгают по клетке, ни минуты покоя, я сначала думала их трое, а оказалось четверо. Носятся, как угорелые, лазают по деревьям, поймать в кадр их практически невозможно, — рассказала КПНовосибирск Анна Новикова.

Малыши готовы играть круглосуточно. Фото: АННА Новикова.

Малыши готовы играть круглосуточно. Фото: АННА Новикова.

Она добавила, что в клетке у малышей много игрушек и развлечений. На днях им принесли коробочку с мячиками, но они пока на них никак не реагируют.

— Сотрудница зоопарка даже пыталась в коробочку рыбу кинуть, когда кормила, но они не обратили внимание. Мячики им пока не интересны, а вот шалаш — это да. В нем можно и отдыхать, и прятаться от своих братьев, — отметила сибирячка.

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Дальневосточные котята устроили шалости в шалаше.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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