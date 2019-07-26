2019-07-26T09:53:00+03:00
Общество

Не только Белуха: где сибирякам найти самые красивые объекты ЮНЕСКО

В список попали заповедники Алтая и Красноярского края
Алена КУЛЕШОВА
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"Золотые горы Алтая" являются 11 объектом списка всемирного наследия ЮНЕСКО."Золотые горы Алтая" являются 11 объектом списка всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Сейчас на дворе середина лета, а значит, самое время отправится в отпуск. Но что же делать тем сибирякам, которые уже устали от бесконечных заграничных поездок или просто хотят отдохнуть недалеко от дома? Издание Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области составило подборку красивых мест в России, являющихся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, где можно прекрасно провести время. Среди всего прочего, в список попали и места, до которых Новосибирцам рукой подать.

— К примеру, желающим полюбоваться разнообразием природы от тайги до арктической пустыни, а также нетронутыми реками и озерами, прекрасно подойдет Путоранский государственный заповедник, — сообщают Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области. — Он находится в Красноярском крае, на плато Путорана южнее полуострова Таймыр. Поэтому, добраться до заповедника новосибирцам не составит труда.

Не забыли включить в список и любимый всеми сибиряками Алтай. Ведь «Золотые горы Алтая» являются 11 объектом списка всемирного наследия ЮНЕСКО. К охраняемой зоне также относятся государственный биосферный заповедник «Алтайский» с зоной «Телецкое озеро», а также заповедник «Катунский» с природными парками «Гора Белуха» и «Укок».

Поэтому, желающие отдохнуть среди родных просторов новосибирцы точно останутся довольны природным разнообразием, которое находится совсем рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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