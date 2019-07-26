Заблудился, а лошадь ускакала: потерявшегося под Новосибирском мальчика искали всем селом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-26T09:33:46+03:00

10-летний мальчик решил покататься на лошади, пока отец-пастух задремал и потерялся в лесу

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Под Новосибирском на поиски ребенка вышло все село и спустя пару часов его удалось найти.

— Инцидент произошел вечером 25 июля рядом с седлом Мышланка Сузунского района. Там потерялся ребенок 2009 года рождения. На его поиски собрались сотрудники полиции, МЧС России, специалисты администрации и местное население. Оказалось, что утром мальчик вместе со своим отцом пасли скот в лесу недалеко от села. В какой-то момент отец задремал, а мальчик решил самостоятельно отправиться в лес кататься на коне. Там, увидев растущие ягоды, он слез с лошади и начал их собирать. В это же время скакун убежал и ребенок остался в лесу один, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ближе к вечеру ребенка удалось найти. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Не найдя сына и лошадь, мужчина принялся их искать. Однако самостоятельные поиски с родственниками и жителями села не принесли результатов. Уже вечером, в 20:30 родители обратились за помощью в полицию.

— На поиски ребенка вышли 39 человек и 7 единиц техники и в 21:35 ребенок был найден местными жителями, — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что мальчик прошел около пяти километров, пока не дошел до сенокоса недалеко от деревни, где его накормили и напоили. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722400" frameborder="0"></iframe> Потерявшегося под Новосибирском мальчика искали всем селом.

ИСТОЧНИК KP.RU