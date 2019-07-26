Заблудился, а лошадь ускакала: потерявшегося под Новосибирском мальчика искали всем селом
Под Новосибирском на поиски ребенка вышло все село и спустя пару часов его удалось найти.
— Инцидент произошел вечером 25 июля рядом с седлом Мышланка Сузунского района. Там потерялся ребенок 2009 года рождения. На его поиски собрались сотрудники полиции, МЧС России, специалисты администрации и местное население. Оказалось, что утром мальчик вместе со своим отцом пасли скот в лесу недалеко от села. В какой-то момент отец задремал, а мальчик решил самостоятельно отправиться в лес кататься на коне. Там, увидев растущие ягоды, он слез с лошади и начал их собирать. В это же время скакун убежал и ребенок остался в лесу один, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ближе к вечеру ребенка удалось найти. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Не найдя сына и лошадь, мужчина принялся их искать. Однако самостоятельные поиски с родственниками и жителями села не принесли результатов. Уже вечером, в 20:30 родители обратились за помощью в полицию.
— На поиски ребенка вышли 39 человек и 7 единиц техники и в 21:35 ребенок был найден местными жителями, — отметили в ведомстве.
Выяснилось, что мальчик прошел около пяти километров, пока не дошел до сенокоса недалеко от деревни, где его накормили и напоили. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
Потерявшегося под Новосибирском мальчика искали всем селом.
ИСТОЧНИК KP.RU