2019-07-26T08:37:48+03:00
Общество

Вместо «Скорой»: полицейские домчали в больницу новосибирца, истекающего кровью

Мужчина сильно разрезал кисть руки циркулярной пилой и не мог сам за рулем доехать на машине
Надежда ЯРКОВА
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Капитан полиции очень быстро довез раненого мужчину до больницы. Фото: МВД по Новосибирской области.Капитан полиции очень быстро довез раненого мужчину до больницы. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Полицейский помог мужчине с серьезной травмой добраться до больницы. Благодаря оперативности, руку новосибирца удалось спасти.

— Инцидент произошел 24 июля в 16:50. К экипажу ДПС, во время патрулирования дороги К-17 Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в районе села Ярково. За помощью к полицейским обратился водитель машины. 63-летний мужчина объяснил, что около часа назад на дачном участке в селе Боровое, сильно разрезал себе кисть руки циркулярной пилой. Из-за этого он не мог сам доехать на машине в больницу, поскольку рука сильно болела и кружилась голова, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Командир роты капитан полиции Денис Пинчук тут же решил довезти пострадавшего в больницу в город на патрульной машине. Включив специальные световые и звуковые сигналы, автоинспектор поехал с мужчиной в сторону Новосибирска.

— Доехав до больницы, он передал пострадавшего медикам, а после вернулся к исполнению службы. В больнице мужчине сделали срочную операцию, которая прошла успешно, — добавили в ведомстве.

Медики отметили, что если бы мужчину привезли чуть позже, сохранить кисть руки им бы не удалось.

Руку новосибирца удалось спасти благодаря полицейскому. Фото: МВД по Новосибирской области.

Руку новосибирца удалось спасти благодаря полицейскому. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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