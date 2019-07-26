«Как можно воровать у детей?»: новосибирцев возмутил мужчина, который брал песок с площадки
Новосибирцев возмутил поступок мужчины, который собирал песок с детской площадки для своих целей. Однако пользователи соцсетей вступились за него.
— Как так можно у детей из песочницы воровать песок с детской площади? Дети останутся без песочницы! — возмущается подписчик, приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
А вот у комментаторов увиденное вызвало обратную реакцию, они не увидели «криминала» в его действиях и даже вступились за мужчину. Вот что они пишут:
— Мне дети сами домой в обуви этот песок приносят. Наверно тоже пора наказать за воровство.
— Там такой песок, который не соответствует нормам. И такой песок в песочницы нельзя сыпать.
— А почему ворует? Песок не собственность конкретных детей, — добавляет один из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU