«Как можно воровать у детей?»: новосибирцев возмутил мужчина, который брал песок с площадки

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-26T08:02:01+03:00

Мужчина собирал песок с детской площадки, чем вызвал возмущение у прохожих. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Сибиряк пришел на детскую площадку и начал ссыпать себе в мешок песок

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Новосибирцев возмутил поступок мужчины, который собирал песок с детской площадки для своих целей. Однако пользователи соцсетей вступились за него.

— Как так можно у детей из песочницы воровать песок с детской площади? Дети останутся без песочницы! — возмущается подписчик, приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

А вот у комментаторов увиденное вызвало обратную реакцию, они не увидели «криминала» в его действиях и даже вступились за мужчину. Вот что они пишут:

— Мне дети сами домой в обуви этот песок приносят. Наверно тоже пора наказать за воровство.

— Там такой песок, который не соответствует нормам. И такой песок в песочницы нельзя сыпать.

— А почему ворует? Песок не собственность конкретных детей, — добавляет один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU