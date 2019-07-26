2019-07-26T07:18:12+03:00
Общество

«Острый» ингридиент: сибирячка проглотила кусок стекла вместе с коктейлем

Девушка делится, что повредила пищевод куском стекла в баре
Надежда ЯРКОВА
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Девушке попался кусок стекла в коктейле. Фото: novosibirsk.flamp.ruДевушке попался кусок стекла в коктейле. Фото: novosibirsk.flamp.ru
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Травмоопасный инцидент произошел в одном из баров Новосибирска. Девушка проглотила кусок стекла вместе с коктейлем.

— Пошли с подругой вечером в бар в Заельцовском районе. Заказали покушать, и я взяла еще шоты и коктейль «Нарко». Все чудесно, но когда в последнем коктейле ты понимаешь, что только что проглотила кусочки стекла, а в стакане видишь самый большой, который откололся от бокала, в котором поджигают абсент, шоком это назвать сложно, — поделилась своей историей сибирячка Юлия на сервисе отзывов «Фламп».

Она добавила, что когда она сказала об этом, ей взамен принесли такой же коктейль бесплатно.

— Мы пошли на улицу, вызвали «скорую». Оказался поврежден пищевод, но не критично, только потому, что покушать успела до этого. Про испорченный вечер вообще молчу, — делится девушка.

По ее словам, компания игнорирует данную ситуацию, поэтому она собирается писать заявление в полицию.

Пользователи соцсетей не остались равнодушны к ситуации и сочувствуют девушке. Вот что они пишут в комментариях:

— Да уж, выздоровления Вам.

— Страшно то как.

— Жесть какая.

— Соберите меддокументы, и пишите им сначала досудебную претензию. Требуйте расходы и моральный вред. Потом в суд! — советует кто-то.

ИСТОЧНИК KP.RU

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